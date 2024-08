María Delgado: "Tengo que centrarme en dar el máximo y si tiene que venir algo bonito, vendrá"

"No hacemos deporte por dinero, pero también tenemos que subsistir", asegura la nadadora antes de los Juegos Paralímpicos de París 2024



MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nadadora María Delgado es aragonesa, tiene 27 años y competirá en París (Francia) dentro de unos días en sus terceros Juegos Paralímpicos. En su medallero cuelgan ya dos bronces de Río 2016, doce medallas en Campeonatos de Europa y doce en Mundiales, y además cuenta con cuatro diplomas logrados durante los anteriores Juegos de Tokio 2020.

"Estoy muy bien, muy motivada, con mucha ilusión y con esa experiencia de muchos años en la selección compitiendo", expresa la nadadora en una entrevista concedida a Europa Press. Los Juegos de París 2024 se celebrarán del 28 de agosto al 8 de septiembre y reunirán a 4.400 deportistas de todo el mundo, y 139 de ellos son españoles.

Delgado sufre toxoplasmosis congénita que le impide la visión total en un ojo y de forma parcial en otro. "Para mí, en concreto, lo más difícil, es cuando llegas a la pared y tienes que girar, hacerlo de manera correcta, perfecta y también un poco la orientación espacial", explica.

También cuenta que en el estilo de espalda, una de las formas que tienen los nadadores para saber que están llegando a la pared son las banderas que cuelgan a los cinco metros en todas las piscinas. "En mi caso, como no las veo, me tienen que avisar con un palo acorchado en la punta", señala.

Delgado aprendió a nadar a los 3 años y a los 7 años entró en un grupo de la ONCE en Zaragoza. "Poco a poco fui destacando, aumentando los días de entrenamiento, algo bastante natural, iba creciendo, iba mejorando, y sobre los 12 ó 13 años empecé a entrenar con personas sin discapacidad en un club de Zaragoza, en Corazonistas, y bueno, poco a poco hasta la actualidad. A día de hoy compito por el Stadium Casablanca", precisa.

En estos JJ.PP., Delgado tiene claro que quiere demostrar el nivel deportivo en el que se encuentra y estar "lo más arriba posible". "Sé que lo primero que tengo que hacer es centrarme en mí, en dar el máximo, a todo lo que pueda llegar y si tiene que venir algo bonito, pues vendrá", subraya.

PREPARACIÓN FÍSICA Y MENTAL

También remarca la importancia de estar preparados no solo física sino mentalmente porque "el día clave, si la cabeza no funciona en el mismo sentido que el cuerpo, el cuerpo tampoco responde".

Sobre los JJ.OO. clausurados el pasado 11 de agosto y en los que España ha conseguido 18 medallas, Delgado hace una "valoración muy positiva y considera que "el esfuerzo de todos los deportistas ha sido máximo" aunque cree que quizá "ha faltado tal vez un puntito de suerte" en algunas pruebas donde los deportistas estuvieron a punto de llevarse un metal.

"Es de reconocer y de admirar, llegar a unos Juegos Olímpicos es increíblemente difícil. Y creo que debemos de estar orgullosos y felices con los resultados. Siempre se quiere más, evidentemente, eso también es positivo, es bueno", señala.

"EL APOYO ECONÓMICO HA SUBIDO"

Por otro lado, pone de relieve que "en los últimos años el apoyo económico ha subido, con proyectos nuevos del Consejo Superior de Deportes" pero considera que "hay que esperar todavía, tal vez un ciclo más, para ver resultados de estas nuevas inversiones económicas que se están haciendo".

En concreto, sobre las ayudas que reciben los deportistas españoles paralímpicos, la nadadora reconoce que "nunca es suficiente" y "siempre se puede apoyar un poco más" pero añade que, actualmente, hay una tendencia al alza "que hay que valorar".

"Hace unos años atrás nuestros compañeros no tenían estos apoyos, entonces creo que es importante también ver esa cara positiva de que somos unos afortunados de poder recibir apoyos bastante importantes tanto del Comité Paralímpico Español como del Consejo Superior de Deportes", ha concretado.

ESTUDIAR Y ENTRENAR

Además de competir, durante el año, Delgado dedica gran parte de su tiempo a estudiar. Es graduada en Ciencias del Deporte y tiene varios másteres en Alto Rendimiento, en Gestión Deportiva y en Formación del Profesorado, y ahora quiere empezar el doctorado. "La formación es fundamental en la carrera de un deportista", opina.

En su caso, dice haber tenido suerte porque los grandes resultados obtenidos le han permitido conseguir becas y, así, estudiar y entrenar sin tener que dedicar ese tiempo a trabajar.

"Pero está claro que si en algún momento tu resultado es un pelín menor y las becas, las ayudas disminuyen de manera radical, pues tienes que buscar alternativas y tal vez dedicar el tiempo que preferirías dedicar a tu descanso o a tu entrenamiento, al trabajo", indica.

Por ello, cree que también es importante seguir apoyando a un deportista incluso cuando las cosas no han ido tan bien en las competiciones. "No hacemos, evidentemente, deporte por dinero, lo hacemos por pasión y porque nos gusta, pero está claro que los deportistas también tenemos que subsistir, pagarnos material de entrenamiento, de competición, que en muchos casos no es barato", apunta.

Ahora, Delgado ha presentado su candidatura para formar parte del Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional (CPI), cuya renovación se producirá en unas elecciones durante la cita en París. "Me parece que es importante que los deportistas también tengamos voz en estos estamentos, que podamos tanto decir lo que nos parece bueno y alabar lo bien que se hace en algunas cosas como trasladar esas dudas, inquietudes y problemáticas que nos puedan ir surgiendo", puntualiza.