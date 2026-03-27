JJ.PP.- Tolón destaca el apoyo del Gobierno de España al deporte inclusivo con inversiones

La ministra de Educación, Milagros Tolón, en el IV Campeonato Internacional de Parabádminton. - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha resaltado este viernes el apoyo del Gobierno de España al deporte inclusivo, no solo con su presencia en competiciones como el IV Campeonato Internacional de Parabádminton que se está celebrando en el Complejo Deportivo Rafael del Pino de Toledo, sino con distintas inversiones.

Tolón se ha pronunciado así durante su presencia en esta cita, en la que ha estado acompañada por el presidente de la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha y entrenador de la Selección Española de Parabádminton, Daniel Sánchez, y el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, entre otros responsables del ámbito deportivo.

Tras recordar que algunos de los deportistas que han participado en los Juegos Paralímpicos de Invierno han salido del Hospital Nacional de Parapléjicos, "y han sido capaces de reordenar su vida y ser campeones olímpicos", Tolón ha recordado que el Gobierno de España sigue trabajando con las federaciones en el Plan Director del Deporte Inclusivo.

En cuanto a la inversión, ha comentado que el Consejo Superior de Deportes, desde el año 2018 hasta ahora aproximadamente, ha destinado más de 10 millones de euros al deporte de Castilla-La Mancha, mientras que la inversión del Gobierno central en el Hospital Nacional de Parapléjicos para ayudar al deporte adaptado, ha sido de 1,6 millones de euros desde el año 2023.

En cuanto al IV Campeonato Internacional de Parabádminton, en el que participan unos 200 deportistas de 32 países, el presidente de la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha ha indicado que "los mejores jugadores de parabadmintón mundiales están aquí, en esta competición".

"Estamos en el tercer día de competición. Es un tercer día donde ya están finalizando la fase clasificatoria y van a comenzar las fases finales, y ya se están resolviendo un poco los grupos" con partidos "del partidos del máximo nivel", ha comentado Sánchez, quien ha valorado la presencia de Tolón a esta jornada.