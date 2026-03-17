La vicealcaldesa traslada la admiración de Madrid al equipo español de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina

Recepción al al equipo español de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en el Palacio de Cibeles - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha recibido este martes en el Palacio de Cibeles al equipo español que ha participado en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se han disputado en Milán y Cortina d'Ampezzo trasladándoles "la admiración de los madrileños y de los españoles por el trabajo y el esfuerzo" realizados en esta cita internacional.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha recordado que la delegación nacional ha cosechado un total de cuatro medallas --dos oros, una plata y un bronce-- logradas por la madrileña Audrey Pascual, además del diploma de la leonesa María Martín-Granizo.

En el acto, Sanz ha estado acompañada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul; la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea; y el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, con quienes ha saludado a los integrantes del equipo.

"Quienes amamos el deporte sabemos lo difícil que es no ya ganar una medalla, sino simplemente tener la oportunidad de competir en unos Juegos. Si hoy estáis aquí es porque habéis alcanzado la élite de vuestra disciplina", ha afirmado Sanz.

En este sentido, la vicealcaldesa ha puesto en valor el "trabajo duro y el talento" de los deportistas, así como su capacidad para convertir sus discapacidades en "un motor de superación personal".

Asimismo, ha remarcado la "plena identificación" de Madrid con los valores que representa el deporte, tanto en el ámbito de élite como en el deporte base. "Cada día, miles de niños y de aficionados acuden a las magníficas instalaciones deportivas municipales a practicar su deporte, entrando en contacto con el sistema de valores que vosotros representáis a la perfección", ha expresado.

En esta línea, Sanz ha destacado las políticas de accesibilidad impulsadas por el Ayuntamiento con el objetivo de hacer de Madrid "una ciudad para todos sus vecinos, con independencia de sus capacidades" y ha reiterado que el ejemplo del equipo paralímpico evidencia la importancia de "dar a todo el mundo las mismas oportunidades".