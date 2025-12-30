Joan Collet sobre Joan Garcia: "No podemos caer en el error de lo que pasó con Figo"

December 6, 2025, Sevilla, Spain, Spain: Joan GARCIA of Barcelona during the LaLiga match between Real Betis Balompie and FC Barcelona at Estadio La Cartuja on December 06, 2025 in Sevilla, Spain. Rafael Roman - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

El expresidente del RCD Espanyol Joan Collet ha pedido rebajar la tensión alrededor del próximo derbi catalán frente al FC Barcelona y ha reclamado a la afición 'perica' que evite provocaciones centradas en la figura del guardameta Joan Garcia, al considerar que el ambiente está "demasiado caliente" y recordar episodios pasados como el caso de Luis Figo.

"No podemos caer en la tentación ni en el error de lo que pasó con Figo", advirtió en declaraciones a 'El Partidazo de COPE'. Collet, que presidió el club blanquiazul entre 2012 y 2016, reconoció eso sí el profundo malestar generado por el regreso de Joan Garcia al RCDE Stadium con la camiseta blaugrana, especialmente por su condición de canterano 'perico'.

"A todos nos supo mal, fue un golpe muy duro; todo lo que pasó el último partido besándose el escudo nos supo mal a todos", señaló, aunque alertó de que se está "rozando el extremo". "Se puede gritar, se puede silbar, pero de aquí no tiene que pasar", añadió.

En este sentido, el exdirigente insistió en que el foco debe ponerse en la importancia deportiva del encuentro y no en el señalamiento individual del portero, algo que incluso puede resultar contraproducente para el propio Espanyol. "Hay cosas más importantes, tenemos un partido muy importante contra nuestro rival ciudadano", subrayó, destacando además el buen momento de forma del equipo.

Collet también cuestionó el horario del partido, fijado a las 21.00 horas pese a estar declarado de alto riesgo. Según explicó, durante su mandato los Mossos d'Esquadra "siempre aconsejaban jugar a primera hora", llegando a calificar de "increíble" que se dispute en horario nocturno pese al amplio despliegue de seguridad previsto.

Pese a la tensión previa, el expresidente puso en valor la trascendencia emocional del derbi para la afición y dejó una reflexión optimista basada en su experiencia. "Son las dos horas más largas de todo el año, pero cuando peor hemos estado es cuando más guerra les hemos dado", afirmó.

Por último, Collet elogió el trabajo del actual entrenador del Espanyol, Manolo González, al que definió como "la piedra fundamental de este proyecto". "Ha devuelto la ilusión y la confianza a la gente; para mí ahora mismo es imprescindible", concluyó.