Joan García, fuera de la convocatoria de España ante Serbia

Joan Garcia during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Serbia at Ciudad del Futbol on March 26, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Joan García se ha quedado fuera de la lista de convocados de la selección española para medirse a Serbia este viernes en el estadio de La Cerámica, una convocatoria en la que si están Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea, que podrían debutar como internacionales absolutos.

La ausencia de Joan García, convocado por primera vez con la absoluta en este parón de selecciones, es la principal novedad de la lista de convocados emitida por Luis de la Fuente para el partido amistosos que enfrenta a la Roja frente a Serbia en el estadio de La Cerámica. Así, el posible debut del guardameta del FC Barcelona tendrá que esperar, mínimo, hasta el duelo ante Egipto del próximo martes en el RCDE Stadium.

En la convocatoria sí han entrado todos los jugadores de campo, entre los que destacan Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea, que podrían debutar con la absoluta. También estará en La Cerámica, y apunta a titular, Lamine Yamal, que no disputa un minuto con la camiseta de la selección española desde que jugara el pasado 7 de septiembre en la fase de clasificación ante Turquía (0-6).

La lista de convocados completa está compuesta por: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella, Mosquera; Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Soler, Fermín; Barrenetxea, Víctor Muñoz, Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran, Pino y Borja Iglesias.