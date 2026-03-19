Joan Garcia no está lesionado y podrá jugar con el Barça contra el Rayo

Joan Garcia of FC Barcelona leaves the pitch after sustaining an injury during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg, football match played between FC Barcelona and Newcastle United at Spotify Camp Nou stadium on March 18, 2026 in Barce - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero español del FC Barcelona Joan Garcia no está lesionado, pese a que tuvo que ser sustituido en el partido del miércoles contra el Newcastle de la Liga de Campeones, y estará disponible para el duelo de LaLiga EA Sports del domingo contra el Rayo Vallecano.

"Las pruebas médicas realizadas esta mañana a Joan Garcia han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido", aseguró el club blaugrana en un comunicado.

Pese a que parecía que podía haber lesión muscular, dado que fue el portero de Sallent quien pidió el cambio y al ver que se tocaba la zona del gemelo, finalmente las pruebas a las que ha sido sometido este jueves han descartado cualquier tipo de anomalía.

Joan Garcia, que dejó su lugar en el terreno de juego a Wojciech Szczesny en el 82', podrá estar disponible para recibir al Rayo Vallecano el domingo.

Y también podrá ser convocado por el seleccionador español, Luis de la Fuente, para la fecha internacional previa al triple duelo, entre Liga y cuartos de la Champions, contra el Atlético de Madrid, con el derbi ante el Espanyol de por medio.