Joan Jordán deja el Sevilla y ficha por el Estrela Amadora

Archivo - Joan Jordan of Sevilla FC looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Athletic Club at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on January 24, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Joan Jordán jugará la próxima temporada en el Estrela Amadora, después de que el Sevilla FC y el club portugués hayan llegado este lunes a un acuerdo para su traspaso, con el que pone fin a una aventura de seis temporadas en Nervión.

El catalán, de 32 años, llegó a Sevilla en el verano de 2019 procedente de la SD Eibar. En sus seis campañas en el equipo -en la 2024-25 estuvo cedido en el Deportivo Alavés-, ha disputado un total de 203 partidos oficiales: 139 de LaLiga EA Sports, 23 de la Copa del Rey, 21 de la Liga de Campeones, 18 de Liga Europa y dos de Supercopa de Europa.

En total, Jordán firmó siete goles y 14 asistencias y participó en la conquista de las últimas dos Europa Leagues del club (2020 y 2023). "El Sevilla FC quiere desear suerte a Joan Jordán en esta nueva etapa profesional", indicó la entidad sevillista.