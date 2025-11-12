Joan Laporta asegura que el club ha actuado "correctamente" con Lamine Yamal y la RFEF

Archivo - El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una entrevista con la CNN durante la gira por Corea del Sur - FCB - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defendido este miércoles la actuación del club blaugrana en la gestión de la lesión de Lamine Yamal, baja de última hora con la selección española por un tratamiento de la pubalgia que arrastra, y ha asegurado que el Barça "notificó todo en el momento oportuno" y que "ha actuado con respeto hacia todas las partes implicadas".

"Lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa", explicó Laporta en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

El dirigente blaugrana detalló que el especialista llegó el lunes, "le exploró y pautó el tratamiento", y subrayó que el proceso "ha ido rodado". "Queremos tener a Lamine a disposición del club. Ha coincidido este reposo con la selección, pero creo que no perjudica a su clasificación, que la tiene muy bien encaminada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça", insistió.

Todo ello después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mostrara su malestar con el club por la gestión de la situación con Lamine Yamal, que llegó a ir a Madrid para concentrarse con la selección. "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", explicó la RFEF en un comunicado.

Sobre el joven extremo, Laporta destacó su madurez y compromiso. "Está disfrutando de la vida con 18 años, es muy maduro para su edad. No me preocupa su estilo de vida, se le tiene que proteger y ayudar. Tiene mucho mérito que siga jugando en proceso de recuperación, demuestra su barcelonismo. Es un genio, el mejor jugador en su posición del mundo, y debemos hacerle evolucionar correctamente", afirmó.

Preguntado por las próximas elecciones a la presidencia del club, Laporta aseguró que aún no piensa en ello. "Acabamos de comenzar la temporada, estamos en el fragor de la batalla. Se celebrarán entre el 15 de marzo y el 15 de junio, como marcan los estatutos. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça", explicó.

En cuanto a su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que "el reencuentro fue correcto, de respeto y de concordia". "Nunca hemos estado casados, así que no puede haber divorcio. Las relaciones no son buenas porque comparecieron en el 'caso Negreira' y van presentando hechos irrelevantes. Es una situación tensa, somos rivales eternos y lo llevamos con respeto", añadió.

Laporta también habló sobre Leo Messi, tras la reciente visita del argentino al Spotify Camp Nou. "Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Es su casa. Aquí le queremos y lo sabe. Sería de justicia que tuviera el homenaje más bonito del mundo y trabajamos para que así sea", indicó, descartando, no obstante, su regreso como futbolista: "Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa y a los socios, hacer especulaciones no corresponde ahora".