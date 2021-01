Joan Laporta: "Cancelar las elecciones lo entendería como un fraude a la democracia"

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que sería un "fraude a la democracia" que la Generalitat no autorizara llevar a cabo las elecciones del club blaugrana, previstas para el 24 de enero, y reitera que si se siguen los protocolos y medidas sanitarias no hay "razones objetivas" para no votar.

"Nuestro espíritu es el de colaborar con las autoridades siempre, pero vaya, cancelarlas lo entendería como un fraude a la democracia. No veo que haya razones objetivos de ningún tipo para suspender las elecciones. La Generalitat no debe intervenir en las elecciones del Barça, somos una entidad privada", aseguró en rueda de prensa.

Además, cree que todos los precandidatos deberían coincidir en la necesidad de llevar a cabo estos comicios cuanto antes mejor. Lo cierto es que Víctor Font opina igual, pero recalca la necesidad de dar seguridad al socio, y Emili Rousaud se muestra partidario de cancelarlas. El otro precandidato, Toni Freixa, asegura que respetarán la decisión tomada por el club pero pide garantizar la máxima participación.

"Defendemos los intereses del Barça y aquí deberíamos coincidir todos los precandidatos. Lo que interesa es que este desgobierno acabe, y se puedan tomar decisiones en el mercado, en el terreno deportivo. Pero no me meto en lo que hagan las otras precandidaturas, pero al Barça le conviene tener ya un presidente que tome decisiones", reiteró Laporta.

"Soy optimista y pienso que se confirmará la fecha de las elecciones del Barça. Depende de la Gestora, y ya fijó esta fecha. La Generalitat en ningún momento ha dicho que vaya a entrometerse en las elecciones del Barça. Lo único serían las restricciones de movilidad, pero con el certificado y el carné del Barça debería bastar", reiteró, como dejó claro el martes en otra comparecencia.

PRESENTA SU ÁREA ECONÓMICA

Por otro lado, el expresidente y todavía precandidato --a falta del recuento oficial de firmas-- presentó su área económica, con dos objetivos claros. "Uno es garantizar la sostenibilidad económica del club, y por encima de todo, mantener el modelo propietario que tiene el club, que sea de los socios y socias. Este doble objetivo nos inspira, y con el que esperamos gobernar el Barça, que es más que un club, es un sentimiento, y es más que una empresa", manifestó.

"Este reto se consigue remando todos en la misma dirección, haciendo que el barcelonismo sea consciente de lo que tiene entre manos. Ya lo hicimos posible y lo volveremos a hacer. En esta candidatura los grandes retos motivan, nos hacen dar lo mejor. Nos esforzaremos, siendo conscientes de lo que hay", añadió.

Para Laporta, es "urgente" la implementación de medidas para reducir la deuda, el control de gastos y el incremento de ingresos. "Tenemos un plan de acción detallado, enfocado a reducir la deuda y aprovechar las oportunidades de mercado, controlar gastos, y lo haremos con un liderazgo fuerte y potente. A revertir esto se tendría que haber empezado ayer, mucho antes, no puede haber este desgobierno que nos lleve a una situación irreversible", reiteró.

"Estas medidas nos llevarán a ser grandes, otra vez referencia. Si somos muy competitivos deportivamente, ganar también ayuda a la situación económica", manifestó un Laporta que dibujó un escenario económico distinto al dejado por la Junta de Bartomeu. "La Junta saliente hizo una previsión de ingresos de 791 millones con la hipótesis de que el público volvía al estadio, en febrero, y esto no se cumple. Nosotros tenemos nuestras proyecciones, y el impacto de no tener asistencia al estadio es enorme, negativo. Calculamos que será un 15 por ciento menos de ingresos de lo previsto, con unos 650 millones de ingresos aproximadamente", aportó.

Y se despachó con la "obsesión" de la anterior Junta de llegar a los 1.000 millones de ingresos. "Hago referencia a la empresa, al 'más que una empresa' que es el Barça de los 1.000 millones, prevemos ingresar el 65 por ciento de esos 1.000 millones en la temporada 2021/22. No nos pasará el tener ciertas obsesiones, como la obsesión de facturar 1.000 millones. La ambición es buena pero tiene riesgos, y no nos pasará la maldición de la riqueza sobrevenida", desgranó.

Por otro lado, quiere sacar más jugo del conocido como 'Barça Corporate' (que incluye Barça Studios, Innovation Hub, merchandising y Barça Academy). "Se debe optimizar todavía, son básicas como nuevas fuentes de ingresos. Pero no malvenderemos activos pensando en el corto plazo, pensaremos en beneficios a largo plazo", aportó.

Nuevas fuentes de ingreso que vendrían de la emisión de bonos a seguidores y a inversores, a meterse de lleno en el mundo de los eSports y eGames, a dar más poder y mejor cuidados a los patrocinadores (confía en aumentar en 250 millones de euros esta partido de aquí a tres años) o a crear los 'Barça Experience Centre'.

"Queremos acercar físicamente el club al mundo y a los millones de seguidores del Barça. La universalización no puede ser únicamente por redes, tendremos 'Barça Experience Centre' en varias ciudades capitales mundiales. Tendrían salas polivalentes, con zonas 'gaming', ventas de merchandising, restauración o museos virtuales del club. Centros tecnológicos pioneros, de unos 5 millones de euros cada centro, pero creemos que sería financiable sin coste para la entidad por el poder de la marca Barça", explicó Àlex Barbany, miembro de la precandidatura.