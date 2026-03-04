Joan Laporta confiará en el economista Oriol Amat como presidente de la Comisión Económica del FC Barcelona

Acto de precampaña del expresidente y candidato Joan Laporta en su sede electoral - DEFENSEM EL BARÇA

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha anunciado este miércoles que, si gana las elecciones del próximo 15 de marzo, propondrá al economista y catedrático Oriol Amat como nuevo presidente de la Comisión Económica Estatutaria del club, un órgano consultivo que aseguró que en sus anteriores mandatos ha sido "casi vinculante" para su Junta Directiva.

Laporta destacó que la Comisión Económica es un órgano colegiado integrado por socios de "prestigio reconocido y experiencia en la gestión económica" y subrayó que, bajo su presidencia, siempre han seguido sus directrices.

"Para nosotros es casi vinculante. Siempre hemos seguido lo que nos ha marcado la Comisión", afirmó, convencido de que con Amat al frente contarán con una guía que les "orientará, enseñará y corregirá" en el actual proceso de refuerzo de las buenas prácticas y la gobernanza del club.

El precandidato, a la espera de convertirse en candidato una vez el club valide las 8.171 firmas presentadas, puso en valor el perfil académico e institucional de Oriol Amat, exrector de la Universitat Pompeu Fabra, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, exdiputado en el Parlament y miembro de distintos organismos económicos, y resaltó su "prestigio internacional" y su especialización en análisis de organizaciones y ética financiera. También subrayó su condición de socio y "'culer' de piedra picada", recordando que acudió a la inauguración del Camp Nou en 1957 y que fue jugador de hockey hierba del club.

Laporta agradeció públicamente que haya aceptado el reto y aseguró que su eventual presidencia de la Comisión Económica permitirá consolidar la coordinación con el área financiera del club y con los auditores, en un momento en el que, según dijo, el Barça está inmerso en un proceso de fortalecimiento interno. "Tus consejos y opiniones para nosotros serán vinculantes", reiteró al cerrar su intervención.

Por su parte, Oriol Amat explicó que acepta el ofrecimiento con la voluntad de "intentar ayudar" en una etapa que considera clave para el club y defendió que el Barça ha iniciado una recuperación económica desde la situación "muy delicada" en la que se encontraba en 2021. Desde un punto de vista estrictamente financiero, señaló que para evaluar una organización hay que analizar su capacidad de generar resultados, su tesorería, su endeudamiento y sus proyectos de futuro.

En ese sentido, recordó que en 2021 los salarios deportivos representaban el 98% de los ingresos y que existían graves tensiones de tesorería, mientras que actualmente la masa salarial se ha reducido hasta el entorno del 54%, por debajo incluso de las recomendaciones de la UEFA, y el resultado operativo (EBITDA) del último ejercicio es el mejor de los últimos años. Asimismo, indicó que el endeudamiento operativo se ha reducido en más de 200 millones respecto a entonces, diferenciándolo de la deuda vinculada a la inversión del nuevo estadio.

Amat defendió las decisiones adoptadas desde 2021 para resolver la tesorería, renegociar créditos y activar las denominadas "palancas", y sostuvo que su impacto anual representa alrededor del 4% de los ingresos futuros. También aseguró que fuentes externas han valorado positivamente la evolución del club en ingresos y solvencia, y apuntó que el valor de la marca y de la plantilla ha aumentado en los últimos años.

El economista concluyó que la recuperación "no ha finalizado" y que es imprescindible consolidar las políticas que han permitido salir "del pozo", equilibrando resultados, solvencia y proyectos estratégicos como el nuevo Spotify Camp Nou para seguir generando ingresos y fortalecer el modelo de propiedad de los socios.

Laporta cerró el acto agradeciendo la exposición de Amat y reiterando que, si los socios renuevan su confianza, la Comisión Económica bajo su presidencia volverá a desempeñar un papel determinante en la orientación de la Junta. "Ojalá los socios nos den su confianza y podamos consolidar esta recuperación", concluyó.

Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) fue rector de la Universitat Pompeu Fabra entre mayo de 2021 y marzo de 2023 y es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en esa universidad desde 2001, a la que está vinculado como profesor desde 1992. Doctor en Ciencias Económicas por la Universitat Autònoma de Barcelona, licenciado también en ADE y MBA por ESADE y formado en la Stockholm School of Economics, ha sido profesor visitante en universidades y escuelas de negocio de Europa, América y Asia y es autor de diversos libros de contabilidad y finanzas traducidos a varios idiomas.

En el ámbito institucional, fue consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2011-2015) y diputado en el Parlament de Catalunya (2015-2017), además de desempeñar distintos cargos de gestión universitaria, como decano de la UPF Barcelona School of Management, vicerrector de Economía y Sistemas de Información y director de departamento y centros académicos. También ha colaborado con organismos como el Colegio de Economistas de Cataluña, la Cámara de Comercio de Barcelona o PIMEC, entre otras entidades económicas y profesionales.