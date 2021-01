Joan Laporta entrega 10.257 firmas de apoyo, más que en 2003 y 2015

Laporta entrega 10.257 firmas de apoyo, más que en 2003 y 2015

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha entregado al club, en el Auditori 1899 de las instalaciones del Camp Nou, un total de 10.257 firmas recibidas para pasar el corte de las 2.257 necesarias para ser de nuevo candidato a presidir el club.

"Estoy muy agradecido a todos los que nos han ayudado. Tenemos un equipo de campaña que ha trabajado muy bien, agradecido a los puntos de recogida, también a los voluntarios. Solo tengo palabras de agradecimiento y de orgullo, han sabido movilizar a muchos socios", expresó al salir de entregar las firmas, "seguro" de ser candidato.

Laporta, que será el precandidato con más firmas de apoyo entregadas, no quiere hablar de "favorito" en la lucha presidencial. "Hemos pasado la primera parte del partido, concentrados en conseguir el máximo número de firmas, y no pensamos en si somos favoritos o no. Vamos con moral ganadora y queremos que se traduzca esto en muchos votos", apuntó.

"Ahora depende de la segunda parte del partido, que es la campaña. Espero poder debatir con el resto de candidatos. Me interesa pasar el corte, estamos convencidos de hacerlo, y esperar y trabajar a los socios", añadió en este sentido. "A los que me han votado, les digo que necesito que me hagan presidente para devolver la alegría al barcelonismo", aportó.

Por otro lado, pese a la pandemia, volvió a repetir que las elecciones deben tirar adelante. "Creo que las elecciones se tienen que realizar. Se han territorializado las sedes de votación, para evitar aglomeraciones. Y no tendría sentido suspender la votación, estamos a favor de que se vote", reiteró.

Laporta entrega 8.000 firmas más de las necesarias (2.257) y muchas más firmas que las logradas, en la misma fase, en los procesos electorales de 2003 (5.725), cuando ganó, y de 2015 (4.272), cuando perdió frente a Bartomeu.

El propio Laporta, acompañado por su equipo de campaña y miembros de la que sería su nueva Junta Directiva, acudió a las instalaciones del club a hacer entrega de este número de firmas, recogido en tiempos de pandemia y con restricciones de movilidad.

Una cifra que, de ser validada, haría hincapié en su papel de favorito en unos comicios que empezaron con nueve precandidatos y que, según las diferentes precandidaturas, quedaría en una lucha a cuatro entre Víctor Font, Toni Freixa, Emili Rousaud y Joan Laporta.