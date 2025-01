Joan Laporta: "Pobre Barça si acaba en las manos de esta oposición"

FC Barcelona President Joan Laporta attends his press conference in response to recent releases on the Olmo case at Ciudad Esportiva Joan Gamper on January 14, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain.

FC Barcelona President Joan Laporta attends his press conference in response to recent releases on the Olmo case at Ciudad Esportiva Joan Gamper on January 14, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

Sobre la 'botifarra' en Arabia, asegura que fue un acto de "euforia contenida" y niega insultos a miembros de la RFEF

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cargó este martes contra su oposición en el entorno del club ya que considera que Víctor Font o la plataforma 'Som un Clam' de Joan Camprubí optaron por situarse del lado de los enemigos de la entidad cuando solicitaron su dimisión y sopesaron una moción de censura, y además negó que explotara en Arabia Saudí contra miembros de la RFEF.

"Pobre Barça si acaba en las manos de los que actualmente son oposición. Ojalá el Barça no acabe nunca en esas manos, porque anteponen sus intereses a los del club. Han perdido la oportunidad de demostrar que quieren al Barça. Seguro que tendrán más oportunidades y espero que aprendan de esto. Las mociones son excepcionales, yo he puesto algunos, pero siempre poniendo por delante los intereses del Barça. Y no era el caso. Todos los opositores querían esa moción y ahora recogen cuerda", manifestó en rueda de prensa.

Y es que Laporta se mostró beligerante contra la oposición y también contra parte de la prensa, tras unos días tensos por el 'caso Olmo' y esa sombra de la moción de censura. "Algunos habéis dejado ir mucha bilis y hasta odio. Y es algo muy triste de ver. Pero me quedo, en cuanto a los medios, con los que han sido prudentes y han quedado a la espera de las circunstancias, no como los que han ido a quemarlo todo. Hemos ganado y conseguido lo que queríamos y ahora los que han sido ignominiosos, se lo comen con patatas", argumentó.

Unas patatas que formaron parte de una de las anécdotas de la comparecencia, de una hora y 45 minutos de duración, cuando un periodista le comentó si prefería la 'botifarra' con patatas o alubias, en alusión al corte de mangas en la previa del duelo contra el Athletic en Arabia, tras saber que tenían la cautelar del CSD para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. "La 'botifarra' con mongetes, y las mentiras que se las coman con patatas", apeló.

Laporta aprovechó su comparecencia para alargar ese ataque frontal a la oposición. "Se han posicionado al lado de quienes nos querían perjudicar y de unos medios de comunicación hostiles. Están cegados. Ahora ven que el club va por buen camino, con el 1:1 y construyendo el nuevo estadio y con un equipo competitivo. Ahora los opositores todos tienen prisa y les pediría paciencia", apuntó.

"Respeto que pidan la dimisión, pero, ¿alguien piensa que yo puedo dimitir por una decisión de LaLiga o la RFEF? Venderemos cara la piel. Y se lo podían imaginar. Estoy muy decepcionado de cómo han actuado personas que tienen aspiración de presidir al Barça. Porque no era estar al lado de Laporta, era estar al lado del Barça. En un momento importante con una competición en juego han desestabilizado al equipo", concluyó. "Parecía que querían que fracasáramos en el intento de inscribir a dos jugadores", añadió.

"En estas dos semanas hemos renovado energías y salimos reforzados para combatir acciones para desestabilizar al club en un momento trascendental de su historia y en la consolidación de un equipo joven llamado a dar muchas alegrías al barcelonismo. Tendrán que trabajar mucho los desestabilizadores para tumbarnos", subrayó Laporta.

EUFORIA CONTROLADA CON LA 'BOTIFARRA'

Y sobre ese gesto de la 'botifarra' y lo que sucedió después, dejó claro que no dio patadas a sofás y sillas y que no insultó a cargos de la RFEF. "Tenía una euforia contenida. Estaba en un momento de euforia contenida, porque habíamos conseguido una cosa muy difícil y contra todos y contra todo, como siempre. Tuve una reacción por esa euforia contenida. Pero en ningún caso, en el palco, insulté a nadie ni cogí a nadie por el cuello ni pegué patadas al mobiliario. Eso no lo hice", argumentó.

"Pero había una parte de indignación dentro de esa euforia contenida por el sufrimiento de todos. Y con el presidente de la RFEF (Rafael Louzán) hablamos, nos dijo que veía claro que se debían dar las licencias y al no hacerlo le dije directamente lo que pensaba. Dos días después lo hablamos y lo dejamos claro. Sabéis que soy como soy y no me gusta hacer el 'papelito'. Tuve la reacción que tuve, ya está hecho", explicó.

RAPHINHA, EN EL "HUERTO" DE LA PRENSA

Por otro lado, defendió al capitán del primer equipo, un Raphinha al que cree que los medios llevaron "al huerto" para liarlo y que pareciera que decía que él no firmaría ahora por el Barça. ¿Las críticas del capitán? No es cierto. Raphinha salió, lo llevasteis al huerto, y ya nos comentó que dijo que el Barça era el mejor club donde está y que se le preguntó mucho por si estuviera fuera y... Un relato falso que crea una imagen no cierta. A Raphinha se le llevó al huerto con ciertas preguntas, pero el propio jugador estaba abatido porque quería transmitir la grandeza del Barça, y solo se sacó una parte de su respuesta", cargó.

Y también hubo un momento para hablar del 'sí pero no' en el no fichaje de Thomas Heurtel para el equipo de baloncesto. "Si yo tengo que comentar ahora el tema Heurtel, un jugador que cuando era del Barça negociaba con el Real Madrid, donde acabó y salió de allí de la manera que salió... ¿Ese es el gran problema? ¿Heurtel? No quiero hacer un debate", apostilló, no dando bola a lo sucedido con el ahora nuevo base del Leyma Coruña de la Liga Endesa.