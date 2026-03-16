Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona con el 68,18% de los votos

Joan Laporta celebra con sus compañeros de candidatura la victoria en las elecciones presidenciales del FC Barcelona del 15 de marzo de 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y candidato Joan Laporta se ha convertido de nuevo en presidente del FC Barcelona tras ganar las elecciones celebradas este domingo en varios puntos de Catalunya y Andorra al acumular un 68,18 por ciento de los votos, por delante de Víctor Font, que recibió el 29,78 por ciento de los votos en unos comicios 'cara a cara'.

Con un censo de 114.504 socios y socias, con el 42,34 por ciento de participación, Joan Laporta ha obtenido 32.934 votos a favor (un 68,18 por ciento) por los 14.385 votos a favor de la candidatura de Víctor Font (29,78 por ciento).

Laporta podrá retomar su presidencia tras ganar las elecciones, pero no será de inmediato ya que, salvo sorpresa, tomará posesión a partir del 1 de julio para no perder en apenas unos meses -hasta junio-- el primero de los cinco años de mandato.

El abogado barcelonés, de 63 años y que en caso de tomar posesión en julio tendría ya 64, seguirá ampliando su segunda etapa en el club tras presidirlo entre 2003 y 2010 y hacerlo de nuevo a partir de 2021, en unos comicios en los que ya superó a Víctor Font y, entonces, también a Toni Freixa.

Tras una jornada icónica de votación con partido contra el Sevilla FC (triunfo blaugrana por 5-2) en el Spotify Camp Nou, pero con una baja participación (la segunda peor en porcentaje de votos desde 1997), Laporta obtuvo una gran renta sobre su único rival, un Víctor Font que con 'Nosaltres' se quedó muy lejos de un Laporta que podrá seguir 'defendiendo' al Barça.

Laporta obtuvo finalmente 32.934 votos (el 68,18 por ciento), por los 14.385 (29,78 por ciento) de Víctor Font. Una victoria clara de un Laporta que hasta ganó con más holgura que en 2021, cuando superó a Font y a Toni Freixa, que se quedaron con el 29,99% y 8,59% del voto respectivamente, por el 54,28% del ganador Laporta, con 30.184 votos totales.

Respecto a las firmas de apoyo recogidas para pasar de precandidatos a candidatos, los números se mantuvieron estables y congruentes. Laporta presentó 8.170 firmas, de las que 7.226 fueron validadas y 944 descartadas, mientras que Víctor Font entregó 5.144 firmas, con 4.440 válidas y 704 no válidas. En esa lucha de firmas, Laporta obtuvo el 61,9% de los apoyos por el 38,1% de los logrados por Víctor Font. Ahí también mejoró, fruto de la campaña electoral.

El secretario de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Cubells, informó de que el censo electoral de las elecciones a la presidencia del club era de 114.504 socios, de los que finalmente votaron 48.480, lo que supone una participación del 42,34%.

Del total de votos emitidos, 32.934 fueron a favor de la candidatura encabezada por Joan Laporta, lo que representa el 68,18% del total, mientras que 14.385 apoyaron la candidatura de Víctor Font, un 29,78%. Además, se registraron 177 votos nulos y 984 votos en blanco, estos últimos equivalentes al 2,04% del total.

"En consecuencia, al haber obtenido la mayoría de los votos, y en presencia de la Junta Electoral y la Mesa Electoral constituidas en el Auditori 1899 del club, se proclamó como candidatura ganadora de las elecciones a la encabezada por Joan Laporta i Estruch, de acuerdo con los Estatutos de la entidad", señaló Cubells.