Joan Laporta será de nuevo presidente del Barça este 1 de julio y hasta 2031

Archivo - May 10, 2026, Barcelona, Catalonia, Spain: May10th, 2026, Barcelona, Spain. FC Barcelona v Real Madrid La Liga: Joan Laporta, president of FC Barcelona looks on. - Europa Press/Contacto/Jan Kolodziej - Archivo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, tomará posesión oficial del cargo este miércoles 1 de julio en un acto institucional privado que se celebrará en el Auditori 1899 y que servirá para dar inicio formal a un nuevo mandato presidencial que se extenderá hasta el 30 de junio de 2031.

Después de haber aplazado el relevo institucional desde las elecciones del pasado 15 de marzo para evitar que el periodo entre marzo y junio computara como un año completo de presidencia, Laporta por fin ejercerá de nuevo como presidente a partir del miércoles 1 de julio.

La toma de posesión llega más de tres meses después de que Laporta fuera reelegido con el 68,18 por ciento de los votos en los comicios celebrados el 15 de marzo, cuando se impuso con claridad a Víctor Font y obtuvo 32.934 apoyos entre los 48.480 socios que participaron en una jornada electoral con una participación del 42,34 por ciento.

Durante este periodo transitorio, la presidencia interina del club ha recaído en el que era vicepresidente primero, Rafa Yuste, uno de los directivos de máxima confianza de Laporta y pieza clave dentro del actual organigrama blaugrana, que pondrá fin a su etapa presidencial.

El acto de este miércoles comenzará a las 12.30 horas y se celebrará a puerta cerrada, sin acceso directo para los medios de comunicación ni socios o aficionados. La entidad barcelonista ofrecerá una señal institucional en 'streaming' y distribución de imágenes de la jornada.

Laporta iniciará así oficialmente una nueva etapa al frente de la entidad, ampliando su segunda presidencia iniciada en 2021 y prolongando una vinculación con el cargo que ya tuvo una primera etapa entre 2003 y 2010. El dirigente barcelonés afrontará ahora un nuevo ciclo presidencial con horizonte hasta el verano de 2031, con la intención de dar continuidad al proyecto deportivo y de finalizar el Spotify Camp Nou y el Espai Barça.