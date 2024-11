Joan Mir: "Nos vamos con algunos pasos adelante"

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) explicó un sábado complicado en el Gran Premio de Malasia, donde no tuvo una buena sesión de clasificación y recuperó algo en el Sprint, pilotando de "forma más natural" con la sensación de dar "pasos adelante".

"Hoy nos vamos con algunos pasos adelante; nos ha costado y hemos perdido bastante en la clasificación, pero en la carrera sprint recuperamos algo. Tras cambiar algunos reglajes en la moto, logramos pilotar de forma más natural, lo que también nos ha ayudado", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo tras terminar decimosexto en la carrera corta.

"He hecho una buena salida, pero luego me he quedado atrapado en el tráfico y en la curva 4 el alerón de alguien ha volado hacia mí, así que he tenido que levantarme. Las primeras vueltas han sido bastante complicadas, pero luego adaptamos nuestro ritmo para ser bastante competitivos a partir de la mitad de la carrera", añadió.