Joao Tralhao: "No sé dónde estará Mourinho durante el partido"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo técnico del SL Benfica, Joao Tralhao, aseguró este martes que no sabe "dónde estará Mourinho" durante el encuentro ante el Real Madrid de la vuelta de los 'plyaoffs' de la Champions 2025-26, después de ser expulsado de forma "injusta" en la ida, por lo que pidió que sea "un partido justo y se respete la igualdad de criterios".

"Sabemos de la complejidad del partido, pero estamos igual de enfocados que en otros partidos. Es una final y la concentración del equipo es total", señaló el ayudante de Mourinho en la rueda de prensa previa al partido que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu (21.00).

Tralhao evitó analizar sobre la sanción provisional de un partido de la UEFA a Gianluca Prestianni después de que Vinícius Júnior acusara al argentino de proferir insultos racistas. "La UEFA ya ha tomado una decisión y el club la ha recurrido, tenemos que preparar todos los escenarios y uno de los escenarios es este", dijo sobre por qué ha viajado el extremo a la capital española.

"Hemos venido con la máxima fuerza y potencial, todos los que estén en el campo estarán al cien por cien. Independientemente de los jugadores, tenemos una identidad clara, a lo largo de estos partidos, mantenemos el mismo perfil y mañana queremos mantener nuestra identidad, queremos ser un equipo que domine el partido, pero el escenario no es fácil", expresó sobre el planteamiento sin el argentino.

Además, desveló que no sabe "dónde estará" Mourinho, sancionado para su regreso al Bernabéu. "Hemos preparado el partido anticipando todos los escenarios posibles. Será distinto porque nuestro líder no va a estar. Hay que preguntar a José. Nos hemos preparado como lo preparamos todo, el míster es nuestro líder, es un privilegio", comentó.

"El Benfica pierde a su líder, que no puede estar por una situación que creemos que no ha sido justa. Su presencia siempre es necesaria, pero sabemos lo que tenemos que hacer y garantizaremos todas las directrices que nos ha dado", aseguró un Tralhao que se ve a sí mismo como "la extensión de las ideas del entrenador". "Mi sentimiento es el mismo, porque voy a hacer lo mismo que en todos los partidos", dijo.

"Benfica espera que sea un partido justo y se respete la igualdad de criterios, porque en la ida fue distinto, es lo que esperamos del árbitro. Que respete al gigante Real Madrid y al gigante Benfica. Es una final para los dos, mañana solo habrá un equipo clasificado. Sabemos que es un partido difícil, pero estamos preparados. Ellos tienen algunas debilidades y estamos preparados para explotarlas", concluyó.