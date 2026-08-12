Jódar bate a Fils en Montreal y alcanza sus primeras semifinales de un Masters 1.000

Archivo - El tenista español Rafa Jódar celebrando el triunfo frente al australiano Alex De Miñaur en el Mutua Madrid Open. - ÓSCAR J. BARROSO - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha alcanzado las semifinales del torneo de Montreal (Canadá), sexto ATP Masters 1.000 de la temporada, después de derrotar este martes al francés Arthur Fils (7-6(5), 6-3), y buscará su primera final en un certamen de esta categoría ante el estadounidense Brandon Nakashima.

En un partido aplazado el lunes por la lluvia y que este martes volvió a detenerse durante casi una hora por el mismo motivo, el madrileño garantizó su presencia en sus primeras semifinales de un Masters 1.000 al acabar con la resistencia de un Fils al que ya superó hace apenas unos días en su estreno en Washington.

El número 15 del mundo sobrevivió en el juego inaugural a una pelota de rotura en contra antes de romper el primer servicio del francés, en el puesto 24 del ranking ATP, y adelantarse 3-0. Con buen porcentaje de primeros, el madrileño dispuso de otros dos juegos al resto para sellar el doble 'break', pero Fils se defendió de esas cinco bolas de quiebre.

Del posible 5-1 se pasó al 4-3 que permitía revivir a un Fils que no dejaba pasar su segunda oportunidad de rotura del parcial, antes de que la lluvia obligase a detener el duelo en Montreal con 5-4 para el español y el francés sacando 30-0 en el décimo juego.

Después de casi una hora de interrupción, el galo igualó el set (5-5). Ambos defendieron sus servicios restantes y la manga se tuvo que resolver en el 'tie-break'. En la muerte súbita, un 'mini-break' bastó al español para, en su tercera bola de set, adelantarse en el partido.

Volvió a lograr otro quiebre en el tercer juego, al que Fils respondió con un 'contrabreak', y posteriormente se llevó otro juego en blanco al resto para acercar la victoria. Confirmó posteriormente la rotura y en el siguiente juego, desde el fondo de la pista, volvió a tener cuatro oportunidades para cerrar el choque; desaprovechó las tres primeras, pero consiguió cerrar el duelo tras una hora y 42 minutos.

Ahora, se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima por un puesto en la final del certamen canadiense. El norteamericano, número 31 del mundo, superó en l primer partido de cuartos de final del martes al italiano Luciano Darderi (6-2, 6-3).