Jódar y Carreño aseguran un cuartofinalista español en Roland Garros

May 27, 2026, Paris, France: Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 - Jodar Rafael - Espagne,Image: 1106011586, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, France, Germany Rights Out *, Model Release: no , Credit l - Chryslene Caillaud/Psnewz / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se clasificó este de forma sufrida para los octavos de final del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de remontar al estadounidense Axel Michelsen e imponerse en cinco sets (7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3) y asegurar así un jugador de la 'Armada' en los cuartos de final ya que se medirá a un Pablo Carreño que pudo con el argentino Thiago Agustín Tirante en cuatro mangas (7-6, 7-5, 3-6, 6-4).

El joven jugador madrileño sigue avanzando en el 'grande' parisino, aunque en esta ocasión sufrió quizá más de lo esperado y se tuvo que ir por encima de las cuatro horas de un choque donde tuvo temple y paciencia ante un Michelsen, al que el físico le mermó de cara al quinto y definitivo parcial.

Jódar tuvo trabajo, sobre todo porque su saque no fue de lo más positivo de su triunfo, con once dobles faltas y demasiado expuesto cada vez que tenía que sacar con segundos ante la agresividad del americano, lo que le llevó a encajar cinco roturas y a conceder muchas bolas de 'break' (11). Además, como en segunda ronda ante el australiano James Duckworth, le costó de nuevo sacar partido a sus numerosas opciones al resto en un choque donde se fue hasta los 71 golpes ganadores, por 48 errores no forzados.

El madrileño arrancó su tercer partido en Roland Garros con la energía habitual, certero con su saque y haciendo daño al resto. De hecho, pronto llegaría la primera rotura a su favor, para colocarse 3-1 arriba en el marcador.

Michelsen fue capaz no sólo de replicar al instante, sino también para contrarrestar el segundo 'break' que encajó para mantener una igualdad que ya no se rompió por lo que este primer set se vio abocado al siempre imprevisible 'tie-break' en el que Jódar fue muy superior (7/2) pese a comenzar con 0/2 en contra.

Pero el partido viraría en el segundo parcial hacia el lado del estadounidense. Jódar comenzaría a tener muchos más problemas para detectar los saques de un Michelsen que fue ganando en confianza, mientras que el español empezaba a sufrir con su saque, con pocos primeros y llegando a acumular hasta cuatro dobles faltas.

El madrileño fue capaz de salvar un peligroso 15-40 en el octavo juego y vio premiada su resistencia cuando quebró en el undécimo para ponerse 6-5 y saque. Sin embargo, no pudo sujetar su saque y se condenó a otro 'tie-break' que esta vez sonrió a su rival (7/5). Este sí aprovechó este momento y arrancó muy sólido el tercer parcial, con dos roturas seguidas que le dieron un 3-0 que sería clave para ponerse por delante y poner contra las cuerdas a Jódar.

Era el momento de ver si la inexperiencia le podía pasar factura, pero el español superó el examen y respondió como un veterano. Comenzó a ordenar su juego y a ser más preciso con sus golpes, pasando de 24 errores entre el segundo y tercer set, a sólo cometer seis en el cuarto.

Eso le permitió comenzar a mantener sus saques con comodidad y apretar el de su rival hasta encontrar el 'break' en el sexto juego, una ventaja clave para forzar el quinto y definitivo set.

El físico le empezó a pasar factura además a Michelsen, más mermado ya para la batalla final. Cedió su primer servicio, pero se mantuvo firme, arriesgando en sus golpes todo lo posible y aprovechando los segundos saques de su rival para mantener la emoción. El americano logró recuperar incluso la desventaja, pero Jódar no se descompuso y cerró el pase a octavos con dos roturas más.

CARREÑO RESISTE A TIRANTE

Ahora, el tenista de 19 años se medirá por un puesto entre los ocho mejores que su compatriota Pablo Carreño, que también se metió en los octavos de final del torneo parisino tras superar en cuatro sets al argentino Thiago Agustín Tirante (7-6, 7-5, 3-6, 6-4).

El veterano jugador de 34 años tuvo también un partido largo, de más de tres horas y media, en el que supo contener la reacción de su rival para volver a colarse entre los 16 mejores jugadores de un 'Grand Slam' desde el Abierto de Estados Unidos del año 2022.

El de Gijón se mostró sólido para llevarse los dos primeros ajustados parciales, el segundo gracias a un 'break' final para evitar una segunda 'muerte súbita' y después de haber dominado inicialmente con 4-1 y 0/40. Tirante, verdugo de Alejandro Davidovich en la segunda ronda, no se vino abajo, superó la resistencia del español en el tercero, pero Carreño tiró de experiencia y solidez al servicio para quedarse con el billete en el cuarto con una rotura clave con 3-3.