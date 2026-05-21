Jódar debutará en Roland Garros ante Kovacevic e irá por el lado de Zverev

Rafael Jodar of Spain reacts against Jannik Sinner of Italy during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 29, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar se estrenará en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada que arranca este próximo domingo, ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic y, en teoría, no tendrá un cuadro excesivamente complejo camino de unas rondas finales, sin cruzarse con el italiano Jannik Sinner hasta un lejano partido por el título.

El madrileño de 19 años parte como cabeza de serie número 27 en el 'grande' sobre tierra batida, en el que jugará por primera vez en su carrera, y aprovechó esa condición para tener aparentemente un recorrido libre de excesivos peligros para llegar lo más lejos posible.

Jódar arrancará su andadura ante el estadounidense Kovacevic, número 94 del ranking de la ATP y al que nunca se ha enfrentado hasta el momento. En caso de superarle, se mediría al ganador del James Duckworth-Gabriel Diallo y ya en tercera ronda podría tener al estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito.

A partir de ahí, su compatriota Alejandro Davidovich, que se estrenará ante el bosnio Damir Dzumhur, o el checo Jiri Lehecka son los cabezas de serie en unos posibles octavos, mientras que en cuartos ya aparecería la amenaza de Alexander Zverev, finalista en 2024 y su cabeza de serie más alto ya que Jannik Sinner va por la otra parte del cuadro.

El italiano, gran favorito, empezará ante el invitado francés Clement Tabur y su camino hacia una nueva final y completar el 'Grand Slam' no se antoja demasiado complicado como sí le pasa al serbio Novak Djokovic, tercer cabeza de serie y que si supera al francés Giovanni Mpetshi Perricard podría tener al brasileño Joao Fonseca, en tercera ronda, y al noruego Casper Ruud, en octavos.

En cuanto al resto de enfrentamientos del cuadro masculino para la 'Armada', Martín Landaluce será el único que espere a un rival de la fase previa, mientras que Jaume Munar jugará contra el polaco Hubert Hurkacz, Roberto Bautista y Dani Mérida ante los estadounidenses Brandon Nakashima y Ben Shelton, respectivamente, y Pablo Carreño ante el checo Jiri Lehecka.

Por otro lado, en cuanto al cuadro femenino, Jessica Bouzas no tuvo demasiada suerte y debutará ante la actual número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Cristina Bucsa, que parte como cabeza de serie (31), espera a una rival de la fase previa, y Sara Sorribes se enfrentará a la alemana Tamara Korpatsch.