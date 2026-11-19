15 November 2026, Italy, Turin: Spanish tennis player Rafael Jodar in action against Germany's Alexander Zverev during their men's singles match of the 2026 Nitto ATP Finals, an international tennis match in Turin. Photo: Claudio Benedetto/IPA via ZUMA Pr - Claudio Benedetto/IPA via ZUMA P / DPA

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar fue eliminado este jueves de las Finales de la ATP que se disputan en Turín en condiciones 'indoor', tras perder en la tercera jornada frente al estadounidense Ben Shelton en dos sets (7-6(8), 7-5), quien será el rival del otro español en liza, Carlos Alcaraz, en semifinales.

El torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores de la temporada, y su primer año en la ATP terminó para Jódar. El madrileño se despidió sin victorias, pero ofreciendo un rendimiento notable. En su tercer duelo del Grupo John McEnroe, en el que necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones, no pudo con Ben Shelton, quien tuvo mayor determinación en los momentos claves.

Jódar saltó obligado a ganar en dos set, pero Shelton también necesitaba la victoria para asegurar su pase a semifinales. El primer set transcurrió sin apenas opciones al resto, con Jódar desaprovechando las dos únicas pelotas de rotura en el quinto juego.

Así, la primera manga se definió en el 'tie break', donde el primero en tomar una ventaja fue Shelton (4-2). El español dio la vuelta al tanteo con tres puntos consecutivos que le permitieron tener una primera bola de set que salvó el estadounidense con un gran saque. Y con un error con el revés, el que pasó a tener bola de set al resto sería Shelton, salvada con una volea por Jódar. Tras desaprovechar otro punto de set al resto, el de Atlanta cerró la manga por 10-8 tras más de una hora.

La pérdida del primer acto afectó a nivel moral al tenista de Leganés, que comenzó con dudas el segundo parcial. Shelton lo aprovechó para romper por primera vez el saque de Jódar en el tercer juego. El madrileño no quiso despedirse sin competir y recuperó el 'break' en el octavo, pero Shelton volvió a romper el saque del español, quien puede pensar ya en la Copa Davis de la próxima semana en Bolonia, para cerrar el triunfo (7-5).

El estadounidense aseguró su presencia en 'semis' poco después, con el primer set que se llevó Alexander Zverev en su victoria (6-4, 7-6(6)) ante Arthur Fils. Shelton, segundo del grupo, se medirá a Alcaraz el sábado, aunque el español aún tiene por disputar su tercer partido del Grupo Ivan Lendl contra el italiano Flavio Cobolli este viernes. Además, el murciano está pendiente de las molestias que sufrió en su segundo partido.

El español, en busca de su primera Copa de Maestros, tendrá en el banquillo de enfrente a su exentrenador Juan Carlos Ferrero, quien dirige al americano desde esta misma semana. Por su parte, el número uno del mundo y dos veces campeón del torneo Zverev, que se enfrentará en la penúltima ronda a Frances Tiafoe o Daniil Medvedev, firmó su pleno de triunfos pese a la resistencia de Fils en el segundo set, donde llegó a salvar cinco bolas de partido.