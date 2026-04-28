Jódar se regala unos cuartos de final contra Sinner en Madrid

Rafael Jódar, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El español y el italiano avanzaron ante Kopriva y Norrie

Ruud frustró a Tsitsipas salvando dos bolas de partido

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se metió este martes en cuartos de final del Mutua Madrid Open, cuarto ATP Masters 1000 de la temporada, tras imponerse en dos sets al checo Vit Kopriva (7-5, 6-0) y se citó con el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, que también venció por la vía rápida (6-2, 7-5) a Cameron Norrie.

Jódar no es una ilusión, es una realidad, al menos en la Caja Mágica. A sus 19 años, y en casa, el madrileño accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de un Masters 1000, algo que a su edad sólo lo habían logrado en la capital española Rafa Nadal (18) y Carlos Alcaraz (19). El tenista local no falló ante un Kopriva impredecible y sirvió el duelo esperado contra Sinner.

Ante la baja de Carlos Alcaraz, el tenista de Leganés emergió como única esperanza de una afición española que, frente a Kopriva, volvió a disfrutar de su magia en la Manolo Santana, sobre todo en la segunda manga. Jódar, que tuvo más dificultades de lo previsto en el arranque, acabó con su primer 'rosco' como profesional.

Mucho más igualado fue un primer set en el que al español le costó sobre todo al resto. De hecho, un 30-30 y un 'deuce' fue lo más cerca que estuvo hasta el último juego del set. Antes, en su cuarto turno de saque, con 4-4 en el marcador, tendría que levantar dos bolas de rotura en contra, la primera con un saque directo y la segunda con una dejada del checo que se fue por milímetros.

También presionó Kopriva en el undécimo juego, pero con 40-40 desaprovechó la oportunidad de 'break' con dos errores no forzados. Una situación que minó la moral del checo, que sumaría otros cuatro errores en el siguiente juego --uno de ellos en forma de doble falta--, permitiendo a Jódar adjudicarse el primer set. El golpe fue tan duro que ahí se acabó el partido.

El español, espoleado por el público de la Caja Mágica, saltó al segundo parcial con el objetivo de asestar el golpe definitivo. Un aluvión tenístico arrasó a Kopriva, que sólo puso 10 puntos en todo el set, y Jódar cerró su primera clasificación a unos cuartos de final de Masters 1000 con un 'rosco'. Una claro aviso para Sinner, que deberá subir el nivel si no quiere sufrir con el español.

SINNER CUMPLE SIN NECESIDAD DE SU MEJOR VERSIÓN

El actual número uno del mundo cumplió con lo justo en una temprana sesión matinal contra al británico Cameron Norrie (6-2, 7-5). El favorito pareció acusar el 'madrugón' de empezar a las 11.00 y no pudo ofrecer su mejor versión, aunque tampoco la necesitó ante un rival que le plantó más batalla en la segunda manga, pero que no pudo evitar que el de San Candido sumara 25 victorias seguidas en Masters 1000.

Sinner no se inmutó por el fuerte arranque de Norrie, que con cuatro potentes servicios puso el 1-0 en el marcador de la Manolo Santana. Fue un espejismo porque el italiano, pese a no sentirse del todo cómodo (18 errores no forzados), se llevó los siguientes cinco juegos pese a la resistencia del zurdo británico.

Tras ganar con comodidad el primer parcial, Sinner recupero su fortaleza habitual en el saque y pareció encarrilar su victoria con un 'break' en el quinto juego (3-2), Sin embargo, Norrie no le perdonó un siguiente mal servicio para devolverle en blanco la rotura y volver a equilibrar las cosas.

El británico trató de aguantar al número uno del mundo, pero con 5.5 firmó un mal juego en el que, pese a levantar un 15-40, no pudo evitar finalmente el 'break' clave que daría al ganador de cuatro 'Grand Slams' el pase a los cuartos de final, los segundos en Madrid de su carrera tras los de 2024, cuando entonces ni siquiera pudo jugar ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Además, en un duelo estelar que no defraudó en la Arantxa Sánchez Vicario, el campeón Ruud remontó (6-7(4), 7-6(2), 7-6(3)) a Stéfanos Tsitsipás tras tres horas de batalla. El noruego salvó dos bolas de partido en el parcial decisivo y logró entonces el 'break' que se le resistía (1 de 12 en bolas de rotura). En la tercera muerte súbita, Ruud, a la espera de rival en cuartos entre el argentino Francisco Cerúndolo y el belga Alexander Blockx, truncó el intento de Tsitsipás de recuperar una buena dosis de su mejor momento.

En esta antepenúltima ronda también está ya el reciente ganador del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el francés Arthur Fils, quien batió fácil por 6-3, 6-4 al argentino Tomás Martín-Etcheverry. El joven galo se medirá ahora con el checo Jiri Lehecka, quien sigue dando pasos por el 'Top 10', verdugo del sexto cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti, por 6-3, 6-3.