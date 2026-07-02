Jódar remonta a Carreño y avanza a tercera ronda de Wimbledon

July 1, 2026, London: Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 01/06/2026 - Rafael Jodar - Espagne - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Psnewz

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista madrileño Rafael Jódar se adjudicó el duelo español ante Pablo Carreño culminando la remontada este jueves, después de que el partido no pudiera terminarse este miércoles por falta de luz, por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4, para sacar el billete a la tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y sobre hierba, tras 3 horas y 43 minutos de juego.

Al de Leganés pareció sentarle mejor las condiciones diurnas sobre la pista 2 del All England Lawn Tennis Club que a un Carreño que sufrió mucho con su saque en la reanudación del encuentro, que no pudo terminar este miércoles por falta de luz, coincidiendo con la petición de atención médica del madrileño por una caída en la hierba que todavía no domina al completo, cuando el marcador era de 6-3, 3-6, 6-0, 2-1.

Jódar, de 19 años y número 26 del ranking, volvió a la reanudación con la lección aprendida y mejoró su rendimiento con el segundo servicio -acabó el quinto set con un 46% de puntos ganados con segundo saque-. Además, volvió a demostrar su fiabilidad en el quinto y definitivo parcial -el más corto: 45 minutos-, rompiendo hasta en dos ocasiones el saque del asturiano para finalizar el encuentro con un marcador de 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 y avanzar a la tercera ronda.

El miércoles, antes de la reanudación, Carreño tomó las riendas con un espectacular tercer set, donde Jódar bajó mucho con su saque y se vio a merced de su rival. El madrileño tuvo un curso acelerado sobre hierba, con mucho resbalón fruto de la exigencia del partido, incluido el del inicio del cuarto parcial que le dejó mermado.

Tras tres juegos de ese set y un parón por el médico, el partido quedó suspendido por falta de luz, a priori una opción de cambiar la inercia para Jódar. Después de su gran gira sobre tierra, el novato en el circuito ATP, quien se perdió las citas de Queen's y Eastbourne por otra lesión, el madrileño logró subir el nivel aprovechando ese parón por la falta de luz ante un Carreño que estaba jugando a gran nivel, pero que firma otra derrota ante Jódar y sigue con la segunda ronda como su techo en este torneo.

Jódar, cuartofinalista en Roland Garros, se enfrentará este viernes en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki, que viene de superar tres encuentros en la fase previa y otros dos en el cuadro principal. Su último triunfo fue frente al estadounidense Ethan Quinn por 6-2, 7-6 (6) y 7-5.