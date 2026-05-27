Jódar sabe sufrir en París y se mete en tercera ronda

Rafael Jódar, Mutua Madrid Open 2026 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar superó una exigente segunda prueba en el torneo de Roland Garros ante el australiano James Duckworth por 6-1, 6-7(5), 6-4, 7-5, y avanzó este miércoles en el Abierto francés junto a Pablo Carreño, mientras que cayeron Alejandro Davidovich y Kaitlin Quevedo.

En su segundo partido en París, Jódar empezó con todo pero después se vio en un exigente choque, con mucho calor y una pista seca en la que no fue capaz de imponer su ley con la derecha. El madrileño, de 19 años y en su segundo 'grande', saltó a la pista con la experiencia del veterano que se siente superior a su rival, y pronto puso la directa con un inicio arrollador (3-0). Una distancia de un 'break' que amplió con una rotura en el sexto juego para cerrar después con un 6-1 en menos de 30 minutos.

Todo una declaración de intenciones que no intimidó a Duckworth. El australiano empezó de nuevo 'break' abajo pero afinó el saque para recuperar la rotura de inmediato y llegar a la muerte súbita. Ahí, Duckworth arrancó con cuatro puntos mientras Jódar se iba por los suelos aunque quedaría en un susto. De hecho, el madrileño puso un 4-4 que no le bastó para impedir el set rival.

Entonces, la sensación de este 2026 en su primera temporada de profesional empezó a sufrir, y se vio incluso 'break' abajo en el tercer acto. El madrileño peleó y dio la vuelta al parcial, complicándose también por no aprovechar las bolas de rotura. Así le pasó en el cuarto set, donde desaprovechó siete de 'break', aunque con su saque no dio a opción a un Duckworth que perdió el partido al resto. Jódar se medirá ahora con el estadounidense Alex Michelsen, en su primera tercera ronda de un 'grande'.

Igualmente, Carreño avanzó al tercer escalón, como no hacía en el 'Grand Slam' desde el US Open de 2022, beneficiado por la retirada del también australiano Thanasi Kokkinakis, negado físicamente, esta vez por el hombro, y con apenas cinco partidos jugados en año y medio, cuando el encuentro marchaba igualado (7-5, 4-6, 1-0). El asturiano, con dos cuartos de final en París, se medirá ahora con el argentino Thiago Tirante, verdugo de Davidovich.

El malagueño cedió en su segundo encuentro esta semana al caer en cuatro sets y tras llevarse el primero (6-4). Tirante, que en su debut doblegó a Pablo Llamas, dejó a otro español en el camino para llegar más lejos que nunca en un 'Grand Slam'. La mala temporada de 'Foki' siguió cuando se le escapó el segundo set, teniendo saque para cerrarlo. A partir de ahí, la reacción del argentino fue fulgurante y en menos de tres horas (7-6(4), 6-1, 6-3).

En el cuadro femenino de la WTA, la joven española y debutante en un 'Grand Slam' Kaitlin Quevedo no pudo con la cabeza de serie número siete del torneo, Elina Svitolina. La ucraniana fue muy superior, sobre todo en la primera manga (6-0). En el segundo parcial, Quevedo se despidió al menos compitiendo (6-4).

La sorpresa de la jornada fue la eliminación de la número dos del mundo y campeona el Abierto de Australia, Elena Rybakina, superada (3-6, 6-1, 7-6(10-4) por la ucraniana Yulia Starodubtseva.