Joel Esteban sustituirá en Moto3 a Foggia en Phillip Island por una neumonía

Archivo - 78 ESTEBAN Joel (spa), CFMoto Aspar Team, CF Moto Moto3, action during the 2024 Moto3 Motorrad Grand Prix von Osterreich, 2024 Moto3 Austrian Grand Prix, on the Red Bull Ring, from August 16 to 18, 2024 in Austria, Spielberg - Photo Studio Milag - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El piloto italiano del CFMOTO Gaviota Aspar Team de Moto 3 Dennis Foggia se perderá el GP de Australia por una neumonía que le impide viajar a la primera de las dos últimas carreras fuera de Europa del Mundial de Moto 3 y le sustituirá el piloto español del Aspar Team Junior Joel Esteban.
Foggia se encuentra actualmente en un hospital italiano, cuyos médicos han aconsejado que no viaje en los próximos días. Así, será el español Joel Esteban, que debutó en el circuito de Phillip Island el año pasado con una carrera en la que se quedó a las puertas de la zona de puntos, el que se suba a la Moto 3 del equipo de Aspar. Actualmente, Esteban es tercero del JuniorGP, a un punto del segundo.