Publicado 24/03/2026 10:41

Joel Roca sustituye al lesionado Jesús Rodríguez en la lista de la Sub-21

Joel Roca of Girona FC in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Girona FC at El Sadar on March 21, 2026, in Pamplona, Spain.
Joel Roca of Girona FC in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Girona FC at El Sadar on March 21, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

   MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El delantero del Girona Joel Roca ha entrado este martes en la convocatoria de la selección española sub-21 para disputar los encuentros ante Chipre y Kosovo, ambos correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo de 2027, sustituyendo a Jesús Rodríguez, lesionado en una de sus rodillas el pasado domingo durante su partido con el Como 1907.

   Joel Roca se incorpora este martes a la expedición de la selección española sub-21 y estará a disposición de David Gordo en la sesión vespertina programada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Así, la del delantero gironí es la segunda incorporación a la convocatoria inicial después de que el central Sergi Domínguez también hiciera lo propio sustituyendo al lesionado Jacobo Ramón.

   España es líder de su grupo con cinco triunfos en partidos, y esta semana afrontará dos nuevos compromisos de clasificación para la Eurocopa Sub21 de 2027, ante Chipre (viernes 27, a las 17 horas, en Lárnaca) y Kosovo (martes 31, Centro Deportivo Alcalá de Henares, 20:30 horas), dos rivales a los que ya superó en la primera vuelta.

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