Joel Soriano apuntala el juego interior del Monbus Obradoiro

Archivo - Joel Soriano of Casademont Zaragoza and Miles Norris of FC Barcelona in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between FC Barcelona and Casademont Zaragoza at Palau Blaugrana on January 02, 2026 in Barcelona, - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Monbus Obradoiro ha anunciado la incorporación para su plantilla del jugador dominicano Joel Soriano, pívot de 26 años, 2,08 metros de altura y que "destaca por su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su capacidad para aportar energía en ambos lados de la cancha".

Así lo definió este miércoles el Obradoiro en su web. Nacido el 30 de enero de 2000 en Yonkers, Nueva York (Estados Unidos), Soriano "llega a Santiago para reforzar la pintura obradoirista tras acumular experiencia en la Liga Endesa y el baloncesto europeo", según añadió el comunicado.

"Internacional absoluto con la República Dominicana, desarrolló gran parte de su formación en el baloncesto universitario estadounidense. Tras su paso por Fordham y St. John's, donde se consolidó como uno de los interiores más destacados de la conferencia Big East, inició su carrera profesional en la NBA G League y en la liga puertorriqueña antes de dar el salto al baloncesto europeo", resumió la nota de prensa.

"Durante las dos últimas temporadas ha competido en la Liga Endesa con Valencia Basket y Casademont Zaragoza, antes de finalizar el pasado curso en el ratiopharm Ulm. Con el conjunto germano disputó 12 encuentros de la Bundesliga, en los que promedió 9,9 puntos y 4,2 rebotes en 16,6 minutos por partido, confirmando su capacidad para generar impacto en la pintura", concluyó el mismo texto del Obradoiro.