Joey Barton, condenado por insultar en redes sociales a un presentador y dos comentaristas

LONDRES, 7 Nov. (dpa/EP) -

El exfutbolista inglés Joey Barton ha sido condenado por publicar mensajes ofensivos a través de redes sociales sobre Jeremy Vine, presentador de radio y televisión, y Lucy Ward y Eni Aluko, comentaristas y también exfutbolistas profesionales.

Un jurado del Tribunal de la Corona de Liverpool determinó este viernes que Barton, de 43 años, había "cruzado la línea entre la libertad de expresión y el delito" con seis mensajes realizados en su cuenta de la red social X.

Fue absuelto de otros seis cargos pese a haber enviado una comunicación electrónica gravemente ofensiva, con la intención de causar angustia o ansiedad, entre enero y marzo de 2024.

Tras un partido televisado de la FA Cup masculina en enero de 2024 entre el Crystal Palace y el Everton, comparó a las exjugadoras Ward y Aluko en un post en X con los "Fred y Rose West de los comentarios de fútbol". A continuación, superpuso los rostros de ambas mujeres en una fotografía de los dos asesinos en serie británicos.

Barton también tuiteó que Aluko estaba en la "categoría de Joseph Stalin/Pol Pot", ya que había "asesinado cientos de miles, si no millones, de oídos de aficionados al fútbol". El jurado lo declaró inocente de esa comparación, así como de la analogía de los comentarios con los West, pero dictaminaron que la imagen superpuesta era gravemente ofensiva.

También fue condenado Barton por un post en relación con Aluko y en el que escribió: "Sólo está ahí para marcar casillas... Acción afirmativa. Todo por la tontería de BLM/George Floyd".

El exjugador de Manchester City, Newcastle United y Olympique de Marsella tiene 2,7 millones de seguidores en X y sugirió que Vine tenía interés sexual en niños después de que el presentador hubiera preguntado a Barton en un mensaje si tenía alguna "lesión cerebral".

Barton se refirió repetidamente a Vine como "bike nonce" y le preguntó: "¿Has estado en Epstein Island? ¿Vas a estar en estos registros de vuelo? Será mejor que confieses ahora porque llamaría a la policía si te viera cerca de una escuela primaria en bicicleta".

Fue condenado por el post de Epstein y otros tuits relacionados con Vine en los que se refería a él como "bike nonce". Eso sí, fue absuelto por los otros tres tuits en los que se refería a Vine. Barton fue puesto en libertad bajo fianza antes de la sentencia del 8 de diciembre.