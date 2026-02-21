Johannes Klaebo logra su sexto oro en Milán-Cortina y el patinaje de velocidad sigue de color 'oranje'

21 February 2026, Italy, Tesero: Johannes Hosflot Klaebo crosses the finish line first in the Men's 50km Mass Start Classic at the Tesero Cross-Country Skiing Stadium during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games. Photo: Daniel Karmann/dpa - Daniel Karmann/dpa

El esquiador noruego Johannes Klaebo ha logrado este sábado su sexta medalla de oro en su sexta prueba de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, récord de éxito en unos Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que la delegación de Países Bajos ha vuelto a dominar en el patinaje de velocidad sobre hielo con dos nuevos metales dorados.

Esta decimoctava jornada de JJ.OO. corroboró el reinado de Johannes Klaebo, ya que ganó la prueba de los 50 km con salida en masa y estilo clásico en el esquí de fondo. Desde el inicio se destacó en la cabeza de carrera junto a sus compatriotas Martin Nyenget y Emil Iversen, poniendo un ritmo que apenas pudieron seguir los demás competidores en el Tesero.

En la última vuelta al circuito, Klaebo dio el ataque definitivo y descolgó a Iversen, pero Nyenget aguantó su envite hasta casi la recta de meta. Eso sí, Klaebo empujó de nuevo y se quedó el oro con un tiempo en meta de 2:06:44.8; Nyenget consiguió la plata (2:06:53.7) e Iversen se colgó el bronce (2:07:15.5) para rubricar el triplete de Noruega.

Además, hubo dos finales de esquí acrobático. En la de los 'aerials' por equipos mixtos, los estadounidenses Kaila Kuhn, Connor Curran y Christopher Lillis se adjudicaron la victoria con 325,35 puntos por delante de los suizos Lina Kozomara, Pirmin Werner y Noé Roth (296,91) y de los chinos Mengtao Xu, Xindi Wang y Tianma Li (279,68).

Por otra parte, en el 'skicross' masculino, la delegación anfitriona de Italia festejó el oro obtenido por Simone Deromedis y la plata ganada por Federico Tomasoni, quienes en la final A quedaron por delante del suizo Alex Fiva; fuera del podio se quedó el japonés Satoshi Furuno.

Mientras, en el torneo del curling femenino, la selección de Canadá batió por 10-7 a la de Estados Unidos en el partido por la medalla de bronce. La final entre Suecia y Suiza se disputará este domingo, desde las 11.05 horas, en la misma Pista C del Stadio Olimpico del Ghiaccio.

DOBLETE FRANCÉS EN EL BIATLÓN FEMENINO CON SALIDA EN MASA

En las instalaciones de Anterselva, la francesa Océane Michelon se lució de nuevo en estos JJ.OO. porque ganó la prueba femenina de 12,5 km en biatlón con salida en masa; lo hizo con un tiempo en meta de 37:18.1, quedando --en este orden-- por delante de su compatriota Julia Simon (37:24.7) y de la checa Tereza Vobornikova (37:25.5).

Respecto al patinaje de velocidad, el 'oranje' volvió a colorear. Así, el neerlandés Jorrit Bergsma ganó la final masculina con salida en masa gracias a sus 68 puntos; la plata fue para el danés Viktor Hald Thorup (47 pts.) y el bronce fue para el italiano Andrea Giovannini (21 pts.); en cambio, el estadounidense Jordan Stolz acabó cuarto (10 pts.).

Otra victoria de Países Bajos se vivió a continuación en la final femenina con salida en masa, donde Marijke Groenewoud se impuso en la línea de meta con 60 puntos por delante de la canadiense Ivanie Blondin (40 pts.) y de la estadounidense Mia Manganello (20 pts.).

Y si el óvalo se tiñó de naranja, Alemania dominó en el bobsleigh. En esta ocasión fue con la prueba femenina del dobles, donde Laura Nolte y Deborah Levi ganaron con un tiempo de 3:48.46; sus compatriotas Lisa Buckwitz y Neele Schuten fueron segundas (3:48.99) y las estadounidenses Kaillie Humphries y Jasmine Jones atraparon el bronce (3:49.21).