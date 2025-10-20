Johnny Cardoso, única baja en el Atlético ante el Arsenal en Champions

Archivo - Johnny Cardoso of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Atletico de Madrid at RCDE Stadium on August 17, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Johnny Cardoso, tras resentirse de su lesión en el tobillo, será la única baja en el Atlético de Madrid para su visita al Arsenal en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, partido para el que Diego Pablo Simeone recupera al francés Clément Lenglet, sancionado en Liga, según un comunicado del club.

El técnico argentino citó a 23 futbolistas para el duelo continental ante el Arsenal, y tendrá la baja de Cardoso, que no juega desde finales de agosto por una lesión en el tobillo, de la que se resintió la pasada semana en un entrenamiento cuando ya preparaba su regreso completo a la dinámica del equipo rojiblanco.

El 'Cholo' sí podrá contar con el atacante Nico González, que tuvo que abandonar el Atlético-Osasuna de este sábado por sufrir un golpe en la cabeza y la posterior conmoción y ya está recuperado, y con Lenglet, ausente ante los 'rojillos' por sanción. Simeone completa la convocatoria con el portero Salvador Esquivel como único jugador del filial en la lista.

Así, esta la integran los metas Jan Oblak, Juan Musso y el propio Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Lenglet, Nahuel Molina, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill, Javi Galán y Robin Le Normand; los centrocampistas Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Guiliano Simeone y Nico; y los delanteros Antoine Griezmann, Alex Sörloth, Thiago Almada, Julián Álvarez, Carlos Martín y Giacomo Raspadori.