Joma exhibe la uniformidad que llevarán los olímpicos españoles en la inauguración en Milán-Cortina

Joma exhibe la uniformidad que llevarán los olímpicos españoles en la inauguración de los Juegos de Milán-Cortina 2026. - FRANCESCA RIVA/SGP

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma y el Comité Olímpico Español (COE) han exhibido la uniformidad que portarán los olímpicos nacionales en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Milán-Cortina 2026, que tendrá lugar este viernes, en el Milano Cortina 2026 Fashion Show junto a otras grandes firmas de la moda y el deporte.

Gracias a su asociación como Patrocinador Técnico Oficial del COE, los diseños de la marca afincada en Portillo de Toledo (Toledo) para la delegación española han desfilado en el Milano Cortina 2026 Fashion Show.

En este evento, Joma ha apostado por reivindicar el uniforme

olímpico como una "expresión de identidad nacional", combinada con tecnología textil avanzada y estilo deportivo pensado para la élite. El desfile destacó la conexión entre deporte y moda y cómo las marcas apuestan por prendas que actualizan la vestimenta tradicional con un mayor foco en la funcionalidad y el rendimiento.

Cada país hizo un anticipo de su línea de 'Desfile' para la ceremonia de apertura de este viernes ante la presencia de representantes del sector deportivo y de la industria de la moda.

En el Milano Cortina 2026 Fashion Show, Joma y el COE revelaron la línea de Desfile, desarrollada para representar la fortaleza, el orgullo y la pasión deportiva de España. Ambas partes llevaron el lema de la colección hasta Milán: 'Hay colores que no se llevan, se defienden. Hay prendas que no abrigan el cuerpo, sino el orgullo'.

Las prendas técnicas que la componen incorporan la máxima protección en exposición prolongada gracias a la membrana impermeable de 10.000 mm; transpirabilidad optimizada para asegurar la correcta evacuación del sudor, y patrones ergonómicos y articulados.

Asimismo, dispone de detalles funcionales como tirantes interiores extraíbles y regulables, bolsillos polares de rápido acceso o zonas ajustables para conseguir mayor hermetismo.

La participación de Joma en el Milano Cortina 2026 Fashion Show subrayó su compromiso con el legado olímpico y la cultura deportiva nacional, un hecho que reafirmó la presencia de España entre las naciones que disputarán los Juegos de Milán-Cortina 2026.