Joma ficha al velocista estadounidense Marcellus Moore. - JOMA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva española Joma ha fichado al atleta Marcellus Moore, uno de los velocistas más prometedores de Estados Unidos, que el pasado junio logró una marca personal inferior a los 10 segundos (9.96 segundos) en los 100 metros y se situó en el puesto 32 de la clasificación mundial.

Marcellus Moore es un fichaje estratégico para Joma, que refuerza así su apuesta por la velocidad y su presencia en el mercado estadounidense.El modelo con el que Marcellus Moore disputará sus próximas competiciones será las zapatillas de clavos R-1100, desarrolladas para velocidad mixta y pruebas de hasta 400 metros en pista y vallas.

La estructura ultraligera y su tecnología reactiva de estas zapatillas optimizan la salida, la curva y el sprint final, clave en este tipo de pruebas. El upper está elaborado con hilo técnico transpirable y muy liviano, equipado con el sistema de ventilación VTS, que ayuda a la expulsión del sudor y a regular la humedad en el interior de las zapatillas.

La mediasuela cuenta con la nueva tecnología Light Reactive, fabricada con Pebax especial inyectado para reducir el peso a tan sólo 170 gramos. Este material absorbe los impactos y devuelve un excelente retorno de la energía.

La placa de fibra de carbono Carbon Plate, que otorga un rendimiento excepcional al maximizar la propulsión y la transferencia de energía, permitiendo una zancada más rápida y eficiente y minimizando la fatiga muscular.

La suela está realizada en nylon ligero y resistente a la abrasión, con estructura de clavos metálicos delantera para asegurar el agarre y la tracción en la pista. "Con esta fuerte apuesta, Joma sigue creciendo en uno de sus deportes estrella con un enfoque orientado al rendimiento y la innovación", concluyó la nota de prensa.