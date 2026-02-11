Joma fusiona fútbol y pádel con una pala para el Brentford FC de la Premier League. - JOMA

La marca deportiva Joma ha fusionado el fútbol y el pádel con el desarrollo de una pala de pádel para un club de fútbol profesional, el Brentford, la Hyper Pro x Brentford FC, que está inspirada en la identidad visual y los valores del club inglés que milita en la Premier League.

El resultado es una pala con una estética diferencial, que traslada el ADN del club a la pista de pádel. Más allá del diseño, la pala ha sido desarrollada siguiendo los estándares técnicos de Joma en pádel, incorporando tecnología de vanguardia para proporcionar la máxima potencia.

El modelo Hyper Pro con forma de diamante favorece los golpes de ataque sin comprometer el rendimiento en fases defensivas o de transición.

Con marco con tecnología Dualtech Frame, que combina carbono 12K y BlackEVA HRD para mejorar la rigidez, absorber vibraciones y ofrecer un golpeo más estable y preciso, su acabado 3D Spin en relieve tridimensional aumenta la efectividad y el control en los golpes con efecto.

Las hendiduras Aerobump Tech estratégicamente colocadas, están diseñadas para optimizar el flujo aerodinámico durante el golpe y proporcionar una mayor manejabilidad, y su corazón con sistema Vibra-Out reduce las vibraciones.

Además, su sistema Speed Hole, que reduce la resistencia al aire, mejora la aerodinámica y la manejabilidad durante el juego. Con esta acción, Joma se convierte en la primera marca deportiva en impulsar una colaboración de este tipo.