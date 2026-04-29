Joma lanza una nueva colección técnica de ciclismo para carretera y gravel - JOMA

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva española Joma ha presentado este miércoles su nueva colección de ciclismo, una línea técnica dirigida a hombres y mujeres con prendas específicas para carretera y gravel, compuesta por maillots, monos, culottes, camisetas y cortavientos.

Según explicó la compañía, la colección ha sido diseñada para dar respuesta a las exigencias de la práctica ciclista en distintas condiciones, con especial atención a la comodidad, la transpiración, la libertad de movimiento y la seguridad sobre la bicicleta.

"Cada pieza está desarrollada desde la función, con materiales de alto rendimiento, sistemas de ventilación avanzados y detalles de seguridad", señaló la firma, que destacó que el objetivo es ofrecer prendas que acompañen al ciclista en recorridos de mayor exigencia.

Entre las principales características técnicas, Joma apuntó que los tejidos son más elásticos y compresivos, con un ajuste similar al de una "segunda piel", pensado para favorecer la adaptación al cuerpo, mejorar la circulación sanguínea y contribuir a la recuperación muscular.

Además, la colección incorpora paneles Micro-Mesh System en las zonas de mayor sudoración para facilitar la evacuación de la humedad y mantener una temperatura corporal más estable durante la actividad.

En culottes y monos, la marca destacó también el uso de costuras planas Flatlock, destinadas a reducir rozaduras y mejorar el confort durante recorridos largos.

Por otro lado, el cortavientos de la colección es ultraligero, compacto y autoguardable en su propio bolsillo, e incluye ventilación en las zonas de mayor transpiración para adaptarse a cambios meteorológicos sin comprometer la comodidad.

La línea se completa con elementos reflectantes de 360 grados para mejorar la visibilidad en condiciones de baja luminosidad y con una propuesta cromática inspirada en tonos orgánicos vinculados al entorno natural.