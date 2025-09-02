Joma lanza la nueva pala de pádel Blast Pro, combinaciónentre potencia y control

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta la nueva pala St-Blast Pro, un modelo en el que combina potencia, manejabilidad y punto dulce que está concebido con un molde híbrido de balance medio-alto para que el jugador despliegue golpes llenos de potencia sin perder el control en los momentos clave.

Cada detalle de esta pala ha sido diseñado para ofrecer firmeza y seguridad en el impacto, manteniendo un gran punto dulce y una manejabilidad que se adapta a los que construyen el punto y saben cuándo es el momento adecuado para definirlo.

Testada y aprobada por el laboratorio Atria, la Blast Pro se caracteriza por un diseño innovador que revolucionará el mundo del pádel. La nueva pala de Joma combina su forma híbrida con un tacto cómodo, una excelente salida de bola y un amplio punto dulce que facilita los golpes aéreos y ofensivos gracias a su balance medio-alto.

Asimismo, esta pala cuenta con una cara de fibra de carbono Flexshield 12k que asegura la resistencia y el alto rendimiento durante el juego. La tecnología Rotation facilita la potencia en el golpeo de la bola, mientras que el sistema Vibra-Out reduce las vibraciones, aumentando la comodidad en cada impacto.

El núcleo Flexo Black EVA proporciona respuesta en la salida de la bola y el marco Exo Counter asegura estabilidad y durabilidad, convirtiendo a la Blast Pro en una herramienta confiable para jugadores que buscan alcanzar su máximo rendimiento.

Diseñada para maximizar la potencia en golpes aéreos y ofensivos, combina fuerza y comodidad, ayudando a reducir la fatiga y mantener al jugador al máximo durante todo el partido. Su molde híbrido y los materiales avanzados con los que está fabricada ofrecen control y permiten ejecutar cada estrategia con confianza y convertir cada intercambio en una oportunidad para ganar.

LA INSPIRACIÓN DETRÁS DE JUANLU ESBRÍ

El lanzamiento de esta pala especial cuenta con la colaboración del jugador español Juanlu Esbrí, quien participó activamente en el diseño junto al equipo técnico de Joma. Cada detalle ha sido cuidado para satisfacer las exigencias del pádel profesional, garantizando un equilibrio entre precisión y fuerza.

Con la Blast Pro, Joma pretende reafirmar su liderazgo en el pádel con una pala que responde a las necesidades de los jugadores más exigentes mientras refleja la experiencia y conocimiento de profesionales de élite.