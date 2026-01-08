Joma muestra 25 años de evolución tecnológica en el fútbol: de las botas de Alfonso al tejido ultraelástico. - JOMA

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma exhibe los 25 años de evolución tecnológica en el fútbol, que arrancan con las botas blancas de Alfonso Pérez o las rojas de otro exinternacional como Fernando Morientes hasta los tejidos ultraelásticos que se han empleado para confeccionar las camisetas en este 2026.

En el fútbol, el paso del tiempo se ve en la velocidad del juego, en la exigencia física y también en la equipación. Joma lleva décadas formando parte de esta transformación y a lo largo de su historia ha ido creciendo hasta convertirse en un referente en equipamiento de fútbol de alto rendimiento.

Fue pionera a finales de los noventa al impulsar botas de colores junto a jugadores como Alfonso Pérez o Fernando Morientes. En 2011 alcanzó más del 50 por ciento de cuota de mercado en España, y actualmente está presente en las 'Big Five', vistiendo a clubes como Villarreal CF, Getafe CF, Torino FC, Hellas Verona, Brentford FC, TSG Hoffenheim y FC Lorient.

Por eso, con el objetivo de poner en valor este legado, la firma española muestra el resultado de 25 años de innovación en producto. Una comparativa que demuestra cómo ha evolucionado la tecnología textil aplicada al fútbol.

Actualmente, una camiseta ya no solo representa a un equipo sino que funciona también como una herramienta de rendimiento. Así, la camiseta de 2026 es un ejemplo de la mejora continua en tecnología aplicada al producto, pues incorpora avances clave que responden a un fútbol más rápido y exigente, en el que cada gramo, cada costura y cada zona de ventilación pueden marcar la diferencia.

El rib en cuello y puños mejora la sujeción y la comodidad manteniendo un ajuste más preciso y estable durante el juego. Además, el nuevo tejido avanzado permite una reducción del peso para maximizar la libertad de movimiento y aportar una sensación de ligereza total.

El sistema Micro-Mesh System, elaborado con perforaciones ubicadas en zonas estratégicas, facilita la ventilación y favorece la evacuación del sudor, ayudando a mantener la temperatura corporal regulada. El tejido actual es más resistente a la fricción, ya que se ha ido puliendo para soportar la fricción y la abrasión propias del fútbol moderno.

Igualmente, la camiseta de 2026 integra un tejido ultraelástico, fabricado 100% en poliéster reciclado, para reforzar el compromiso de Joma con el cuidado del planeta y es la culminación de seis décadas de pasión por el deporte de la empresa afincada en Portillo de Toledo (Toledo).