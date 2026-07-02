Joma patrocina al primer circuito mundial de Hyatlón de la Federación Española de Triatlón. - JOMA

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha alcanzado un acuerdo para sumarse como patrocinador al primer circuito mundial de Hyatlón, una nueva especialidad impulsada por la Federación Española de Triatlón (FETRI) que combina tramos de carrera a pie con estaciones de entrenamiento funcional de alta intensidad.

El circuito tiene previsto arrancar en los próximos meses y ha establecido cuatro sedes oficiales, Madrid, La Nucía (Alicante), Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza. Según informa la empresa toledana en un comunicado, la iniciativa ha buscado el desarrollo de una estructura competitiva ordenada desde su origen para avanzar hacia un reconocimiento global.

La competición está pensada tanto para los deportistas que se inician en esta actividad como para los perfiles de alto rendimiento. La incorporación a este circuito internacional ha tenido un valor estratégico esencial para la marca, ya que ha supuesto su integración desde el nacimiento de la modalidad emergente.

El comienzo de este recorrido ha acompañado las aspiraciones de crecimiento de la especialidad y su avance hacia la consolidación en el panorama internacional. Asimismo, el proyecto se ha planteado con la perspectiva de abrir las puertas a metas de máximo nivel, con la posibilidad de convertirse en deporte olímpico.

Esta nueva vía de competición también ha reforzado el vínculo de la firma española con una nueva generación de atletas. El crecimiento progresivo del deporte híbrido ha atraído a perfiles internacionales que demandan competiciones exigentes, medibles y completas. De este modo, la participación activa en el circuito ha situado a la empresa en un espacio con capacidad para generar nuevas conexiones en el ámbito deportivo.