Joma, proveedor de los equipos de España, Portugal, Macedonia del Norte y Moldavia en Milano-Cortina 2026

Joma será el proveedor de los comités olímpicos nacionales de España, Portugal, Macedonia del Norte y Moldavia en los Juegos de invierno de Milano-Cortina 2026. - JOMA

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva española Joma será proveedor técnico oficial de cuatro Comités Olímpicos Nacionales -España, Portugal, Macedonia del Norte y Moldavia- en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina de 2026, que se disputan del 6 al 22 de febrero, con el objetivo de consolidar su presencia en uno de los escenarios deportivos de mayor alcance y repercusión a nivel mundial.

Los Juegos Olímpicos representan un evento seguido por millones de espectadores en todo el mundo, con una cobertura mediática global que convierte a Milano-Cortina en una plataforma clave de visibilidad internacional.

En este contexto, la presencia de Joma a través de cuatro delegaciones nacionales tiene el objetivo de reforzar la proyección global de la marca española y subrayar su capacidad para operar en un entorno deportivo altamente competitivo.

Durante los Juegos, Joma estará presente acompañando a atletas y equipos técnicos en cada momento. Esta exposición continuada permitirá a la firma española conectar con el público internacional y consolidar aún más su imagen dentro del olimpismo, en el que ya marcó un hito vistiendo al 15 por ciento de los deportistas en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Para Milano-Cortina, Joma ha desarrollado equipaciones técnicas adaptadas a las exigencias de la climatología invernal, combinando innovación, diseño y rendimiento. Cada colección ha sido concebida respetando la identidad nacional de los distintos comités, dejando constancia de la capacidad de Joma para dar respuesta a realidades deportivas y culturales diferentes.

La tecnología es otra de las protagonistas. Desde prendas con membranas impermeables para ofrecer la máxima protección contra la humedad y el viento, hasta tejidos térmicos, ergonómicos y transpirables con sistema Micro-Mesh System. También cuentan con esenciales de algodón de tacto suave y gran confort para las líneas de paseo.