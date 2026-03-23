Joma reinterpreta las camisetas de Villarreal, Leganés y Córdoba para la primera Jornada Retro de LaLiga. - JOMA

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma, con el lema 'Hay camisetas que no solo se visten, se recuerdan', ha dado a conocer sus camisetas especiales del Villarreal, Leganés y Córdoba para la primera Jornada Retro de la historia de LaLiga, que disputarán sus partidos del 10 al 13 de abril vistiendo esos icónicos modelos.

Tres equipaciones icónicas con diseños que hacen volver atrás y reconectar con las historias que han construido el fútbol desde dentro. La marca ha reinterpretado los uniformes con la idea de que el fútbol no solo ocurre en el campo, también vive en sus lugares, en los rincones en los que se ha sentido de verdad.

Así el Villarreal CF se enfundará la camiseta de la temporada 2002-03, que marcó el inicio del 'Villarreal europeo', con la conquista de la Copa Intertoto y el salto definitivo a competiciones continentales. Fue el momento en el que el 'Submarino Amarillo' empezó a hacerse visible en Europa y a creer en su crecimiento.

La camiseta recupera ese amarillo vibrante y una estética limpia que refleja el carácter de aquel equipo, rindiendo homenaje al primer gran paso de una historia que parecía escrita para perdurar.

El CD Leganés llevará la camiseta del curso 1997-98, el que marcó su consolidación en el fútbol profesional. Fue también el momento en el que emergió un joven Samuel Eto'o, y en el que Butarque pasó a ser la casa del CD Leganés y en el que la afición convirtió el apodo de 'pepineros' en una auténtica seña de identidad.

La camiseta recupera el lenguaje visual noventero, con franjas más estrechas y una estética auténtica, reflejando un equipo que creció desde lo cercano.

Por su parte, la elástica elegida para el Córdoba CF es la del ejercicio 2006-07. El Córdoba CF regresó al fútbol profesional en 2007, un ascenso en El Alcoraz que marcó un punto de inflexión en su historia, el momento en el que todo volvió a empezar. Su camiseta recupera las franjas más marcadas y el carácter de aquella temporada, conectando directamente con un recuerdo colectivo que sigue muy presente en la afición.

TECNOLOGÍA ACTUAL CON ESENCIA RETRO

Con esta propuesta, Joma se suma a la jornada retro de LaLiga y refuerza su compromiso con el fútbol desde una mirada que combina innovación y legado. Las tres equipaciones mantienen la calidad técnica que caracteriza a la marca para garantizar rendimiento y comodidad.

Incorporan poliéster reciclado, un material de última generación, que garantiza la ligereza, la transpirabilidad y la comodidad; y un acabado brillante, que recupera la estética característica de la época, y ajustes en rib, fiel al diseño original.

También, paneles de ventilación Micro-Mesh System, ubicados en zonas clave, para favorecer la evaporación del sudor y mantener la temperatura corporal estable durante el esfuerzo, así como un sistema de costuras planas Flatlock, que evita rozaduras y mejora el ajuste.