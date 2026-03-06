Joma Sport, Proveedor Oficial de Calzado del Carvana PPA Tour de Pickleball. - JOMA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Carvana PPA Tour y Joma Sport han anunciado que la firma española se convertirá en el Proveedor Oficial de Calzado del Carvana PPA Tour, el principal circuito profesional de pickleball que se disputa en Estados Unidos.

Esta colaboración pretende reforzar el compromiso de Joma con el pickleball, el deporte de mayor crecimiento en Estados Unidos, y proporcionará al Carvana PPA Tour un calzado deportivo de alto rendimiento.

Fundado en 2019, el PPA Tour ha crecido rápidamente hasta convertirse en el principal circuito profesional de pickleball, organizando torneos en algunas de las mejores instalaciones del mundo. "Estamos encantados de asociarnos con Joma Sport como nuestro Partner Oficial de Calzado. El Carvana PPA Tour representa la máxima expresión del pickleball profesional, y el compromiso de Joma Sport es una muestra más de la fortaleza y el potencial del pickleball en el panorama deportivo global", afirmó Connor Pardoe, fundador y CEO del Carvana PPA Tour.

Por su parte, Marina López, consejera delegada de Joma Sport, indicó que en Joma siguen trabajando para ofrecer el mejor producto con una evolución tecnológica constante y un compromiso diario "por proporcionar lo mejor a quienes lo dan todo en su deporte".

"Por eso estamos encantados de colaborar con el PPA y muy ilusionados de apoyarles proporcionando el calzado oficial. Esta colaboración representa un paso fundamental para Joma Sport en el pickleball y nos sentimos orgullosos de ser proveedor oficial del evento. El compromiso con la excelencia y la ambición de ofrecer siempre lo mejor son características fundamentales de la filosofía de Joma, valores que compartimos con el PPA", añadió López.

Con el objetivo compartido de impulsar el crecimiento del pickleball a nivel global, el PPA Tour y Joma colaborarán para "responder a las necesidades" tanto de jugadores profesionales como aficionados, ofreciendo calzado de alto rendimiento diseñado para la competición.