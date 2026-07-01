Joma vestirá a la ACF Fiorentina a partir de la temporada 2026-27. - JOMA

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva española Joma ha firmado un acuerdo con la ACF Fiorentina para convertirse en su patrocinador técnico oficial a partir de la temporada 2026-27, según informa la empresa toledana en un comunicado.

Esta alianza supone un nuevo impulso en la estrategia internacional de la firma en el fútbol y refuerza su presencia en Italia, considerado uno de sus mercados clave dentro de su plan de crecimiento global. Con el regreso junto al conjunto de Florencia, la empresa se conecta con uno de los clubes de mayor tradición del fútbol italiano.

El acuerdo se firmará de forma oficial en un evento que tendrá lugar el 6 y 7 de julio en el Hotel St. Regis de Florencia, organizado bajo el concepto 'Anche l'arte si indossa' ('El arte también se viste'), y en el que se dará a conocer la nueva camiseta con la que el equipo jugará la próxima temporada.

La consejera delegada de Joma Sport, Marina López, ha afirmado que en la compañía trabajan diariamente para ofrecer el mejor producto con una evolución tecnológica constante. "Estamos encantados de colaborar con la Fiorentina y emocionados de acompañarlos en su camino tanto en la Serie A como en las competiciones europeas. Esta unión representa un paso fundamental para Joma Sport en el fútbol, y es un honor volver a ser el patrocinador técnico oficial del club. El compromiso con la excelencia y la ambición de ofrecer lo mejor son características fundamentales de la filosofía de Joma, que compartimos con la Fiorentina", comentó.

Por su parte, el general manager de la ACF Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha declarado que es un placer dar nuevamente la bienvenida a Joma a la familia del club, un socio con el que comparten los valores de calidad, innovación, pasión y búsqueda constante de la mejora.

"Este nuevo camino nace de la voluntad común de construir una alianza sólida y duradera, capaz de acompañar el crecimiento de la Fiorentina. Estamos convencidos de que Joma sabrá interpretar de la mejor manera nuestra identidad, nuestra historia y el fuerte vínculo que nos une con la ciudad de Florencia y su patrimonio cultural", dijo Ferrari.

Fundada en 1965 por Fructuoso López, Joma cuenta en la actualidad con más de 300 equipos profesionales patrocinados y presencia en las máximas competiciones mundiales. Actualmente, Joma está presente en las cinco grandes ligas nacionales de Europa, incluyendo a equipos como el Villarreal CF, Real Sociedad y Getafe CF, en España.