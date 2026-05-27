Jon Aspiazu, Luis Prieto y Alberto Iglesias no continuarán en el Athletic Club

Archivo - Jon Aspiazu of Athletic Club looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Deportivo Alaves at San Mames on September 13, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha iniciado la reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo masculino tras la salida de Ernesto Valverde y la llegada de Edin Terzic, y Jon Aspiazu, segundo entrenador durante las diez temporadas de Valverde en el Athletic Club, Luis Prieto, preparador físico de esta campaña, y Alberto Iglesias, asistente técnico y analista, no continuarán en la entidad rojiblanca.

El Athletic Club quiso agradecer a todos ellos "su compromiso y dedicación" durante todos estos años en la entidad y desearles "lo mejor en su futuro personal y deportivo".