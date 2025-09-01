Jon Rahm disputará su cuarta Ryder Cup consecutiva

Archivo - Jon Rahm of Spain reacts after winning during the Acciona Open Espana 2022, Round 4, celebrated at Club de Campo de Madrid on October 09, 2022, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm disputará su cuarta Ryder Cup, que celebra su 45ª edición del 26 al 28 de septiembre en Nueva York, al ser elegido por el capitán del equipo europeo del torneo, Luke Donald, según anunció la competición este lunes.

Luke Donald completó el equipo europeo para la Ryder Cup, ahora con 12 golfistas, con Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Shane Lowry, Jon Rahm y Sepp Straka. Todos ellos se unen a los seis que obtuvieron su plaza por ranking -Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Robert MacIntyre, Rory McIlroy y Justin Rose- para una competición que tendrá lugar en Bethpage Black, Nueva York, del 26 al 28 de septiembre.

Así, el capitán del equipo europeo mantiene casi todo el bloque, a 11 de los 12 que ganaron la Ryder en el Marco Simone (Italia) hace dos años, solo con la novedad de Rasmus Hojgaard, que entra por su gemelo Nicolai.

El sueco Aberg y el austriaco Straka disputarán su primera Ryder Cup fuera de casa, ya que debutaron en la victoria en Roma hace dos años. El noruego Hovland, que formó pareja con el también escandinavo Aberg en la victoria en la capital italiana, participará por tercera vez consecutiva, al igual que el irlandés Lowry.

El inglés Fitzpatrick y Rahm, líder de la general del LIV por segunda temporada consecutiva, son los más experimentados de estos últimos elegidos por Donald, con tres participaciones previas cada uno. Fitzpatrick jugó en 2016, 2021 y 2023, y el de Barrika disputará su cuarta Ryder Cup consecutiva tras su debut en París en 2018. No estará por segunda edición consecutiva el también español Sergio García.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Ludvig, Matt, Viktor, Shane, Jon y Sepp al equipo europeo, junto a nuestros seis clasificados. Somos un equipo asentado y unido con una cultura fuerte, con 11 de los 12 jugadores de la victoria en Roma que regresan, y un talentoso novato, Hojgaard", valoró Donald.

Además, competirán en Nueva York con "mucha experiencia". "Aunque el equipo en sí es similar al de Roma, he abordado esta capitanía desde un ángulo muy diferente. Un reto diferente requiere un pensamiento y unas estrategias diferentes", advirtió el capitán.