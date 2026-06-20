Jon Rahm se hunde y falla el corte del US Open

Jon Rahm of Legion XIII team gestures during day four of the LIV Golf Andalucia at Golf Club Royal of Valderrama on June 7, 2026 in Cadiz, Spain. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se quedó fuera del fin de semana en el Abierto de los Estados Unidos, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa en el recorrido de Shinnecock Hills (Nueva York), después de una errática e inesperada segunda jornada que le dejó con seis golpes por encima del par.

El de Barrika tuvo un aciago viernes a pesar de que empezó retomando su gran aunque incompleto debut, suspendido el juego el jueves por falta de luz. De completar los primeros 18 sin 'bogeys' (68 golpes), el español firmó una tarjeta de 78 para un total de +6 que, al completarse la segunda jornada, le dejó fuera de combate.

Rham sufrió la maldición de Shinnecock Hills, donde ya falló el corte en 2018, sobre todo después de cuatro 'bogeys' y un 'doble-bogey' seguidos en sus últimos hoyos. Tras los primeros nueve hoyos, Rahm, con tres 'bogeys', estaba todavía al par del campo, pero entonces llegó lo peor en la segunda parte: +6 tras cuatro hoyos consecutivos erráticos, sobre todo el 16, donde se topó con los 'bunker' y entregó ese fatal 'doble-bogey'.

El campeón en 2021 sufrió un inesperado revés también por el buen juego que venía desplegando esta temporada, con dos victorias en el LIV Golf y hace un mes compitiendo por el Campeonato de la PGA, segundo. Por otro lado, Ángel Hidalgo se aferró al fin de semana como superviviente español tras el -1 que completó del jueves.

En su segunda jornada, el marbellí también sufrió como reflejaron sus siete 'bogeys', algo compensados por tres 'birdies' para 74 golpes y un +3 en el total. En cuanto a los otros dos españoles en liza, David Puig y el debutante Rocco Repetto-Taylor vivieron un viernes diferente tras sufrir con +7 y +11. El primero mejoró algo, pero no pudo bajar del par (72) y el segundo acabó con 76 (+6).

El estadounidense Wyndham Clark se mantiene como líder con -7, cuatro golpes mejor que los estadounidenses Xander Schauffele y Sam Stevens, el inglés Matt Fitzpatrick y el surcoreano Tom Kim, empatados en segunda posición. Los número uno y dos del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, en busca de completar el 'Grand Slam', y el norirlandés Rory McIlroy, están en el par del campo.