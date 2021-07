Jon Rahm, a por otra cima en los Juegos

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista vasco Jon Rahm encabeza el equipo olímpico español para los Juegos de Tokyo como número uno del mundo y uno de los jugadores más en forma, tras ganar el US Open y ser tercero en el Abierto Británico, inspiración para Adri Arnaus y las nuevamente olímpicas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.

A sus 26 años, apenas seis como profesional, Rahm es una máquina de cumplir objetivos, lograr metas como la de ser número uno del mundo o ganar su primer 'Grand Slam'. Ahora, ser olímpico ya es un logró en sí para el de Barrika, pero el oro le seduce como uno de esos logros que muy pocos pueden contar, menos en golf.

Después de que en las ediciones de 1900 y 1904 el golf disfrutase de su condición olímpica, hicieron falta 112 años para su regreso en Rio de Janeiro. En Tokio sigue parece para quedarse, con mejor cartel que hace cinco años, cuando las bajas fueron importantes, por la novedad, el calendario y otro virus, el zika.

"He tenido la fortuna de representar a España a todos los niveles como amateur desde que tengo 13 años. He podido ganar muchos torneos de equipos representando a España por el mundo y una vez que te conviertes en profesional no tienes esa oportunidad", dijo Rahm una semana antes de los Juegos, en el 'British'.

El vasco no dudó en ningún momento, pese al calendario apretado que le ha llevado en el último mes a cruzar el mundo, o las exigencias del protocolo covid. Hace cinco años, fue el Zika el invitado desagradable que ahuyentó a muchos. "Puedes llamarte deportista olímpico, solo unos pocos en la historia pueden", añadió.

Rahm viaja a Tokio, al Kasumigaseki Country Club, donde se jugará el tradicional 'stroke play' (cuatro jornadas de 18 hoyos y campeón el que menos golpes necesite) y 'desconocido' para casi la totalidad de participantes que apenas podrán entrenar en este escenario, con el tercer puesto en el último 'grande' de la temporada disputado en el Royal St. George's. Ahí recuperó el número uno del mundo, peleando por la victoria hasta el podio del domingo. Hace un mes, el vasco se coronó en el US Open como leyenda ya del golf y del deporte español.

El de Barrika estará acompañado por su amigo Adri Arnaus, quien también representará a España en el torneo individual masculino. La renuncia de Sergio García y Rafael Cabrera-Bello, centrados en la Ryder Cup y el PGA Tour, dio la alternativa al barcelonés.

Arnaus confía en aprovechar la oportunidad, aunque no llegue con sus mejores resultados. El número 161 del mundo brilló en los torneos celebrados en las Islas Canarias en mayo, pero tendrá que sacar algo más ante los mejores, con el aliciente de hacer equipo con Rahm, a quien le une una amistad desde los 13 años.

El catalán tiene de espejo al vasco, aunque no logra despegar después de un gran debut como profesional en 2019, con tres segundos puestos y otro 'Top 5' en el Open de España que de hecho ganó Rahm. De entre los favoritos, la ausencia mayor será la de Dustin Johnson, quien protagoniza esa pelea con Rahm por el ranking mundial.

Tampoco estará el campeón defensor Justin Rose, pero dentro de lo complicado del golf para hacer pronósticos, sí optarán a la gloria el reciente campeón del 'British', Colin Morikawa, o los también estadounidenses Justin Thomas, Xander Schauffele y Bryson DeChambeau, además de figuras como Hideki Matsuyama, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Shane Lowry o Francesco Molinari.

En el torneo femenino, España estará representada de nuevo, como en Rio 2016, por Carlota Ciganda y Azahara Muñoz. La navarra, campeona nacional en todas las categorías, tiene una victoria en el Circuito LETAS, cuatro en el Ladies European Tour, tres en el LPGA y ganó la Solheim Cup con Europa en 2013 y 2019.

Del mismo modo, Muñoz es una figura vital en esos triunfos europeos, además del de 2011. La malagueña tiene el Madrid Ladies Masters 2009 del Circuito Europeo en su palmarés, junto a dos victorias al otro lado del charco, dos triunfos seguidos en el Open de Francia (2013 y 2014) y otros dos en el Open de España (2016 y 2017), primera española campeona de la historia.

FICHA.

--SEDE: Kasumigaseki Country Club.

--FECHAS: Del 29 de julio al 1 de agosto (torneo masculino) y del 4 al 7 de agosto (femenino).

--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Jon Rahm, Adri Arnaus, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.