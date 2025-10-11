Jon Rahm: "A ver si juego 18 hoyos sin errores estúpidos"

"El campo está complicado, se nota Filomena"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm lamentó la "dolorosa" sensación de quedarse sin opciones en el Open de España, donde recibe un "apoyo incondicional", frustrado con el Club de Campo Villa de Madrid hasta recordar los efectos de Filomena, pero también deseando una despedida este domingo sin cometer "errores estúpidos".

El de Barrika empezó con la remontada que buscaba este sábado en el 'día del movimiento', y se puso a un golpe del liderato en los primeros nueve hoyos. "A ver si podía seguirlo. El campo está complicado la verdad. Se pueden hacer pocas pero cada fallo, las cosas se ponen muy duras. Esos nueve primeros hoyos he fallado dos golpes, que pensara que fueran malos, y he hecho dos 'bogeys'", dijo ante los medios después del tercer día del torneo.

"Está duro, los 'greenes' están duros, son pequeños, es difícil. Si lo haces bien te das muchas opciones. Hasta el diez bien, y a partir del diez no tan bien", añadió un Rahm que cometió un 'doble-bogey' en el hoyo 11 y terminó la jornada en 71 golpes (-4 en total). "Las banderas estando en sitios diferentes, estando duros, he notado que están un paso más cerca del borde", dijo.

Rahm incluso recordó los efectos de la tormenta Filomena, de enero de 2021 y confesó que para el último día la motivación tendrá que ser pelear por el 'Top 10'. "He tirado varios putts que han hecho algo distinto a lo que yo veía. En general, se nota Filomena. El campo en general, los 'greenes', la hierba, le ha costado, con una tormenta tan dura igual aún está recuperando", afirmó.

"A ver si puedo jugar 18 hoyos sin competer errores estúpidos, que es un poco lo que he hecho toda la semana. Ya sea putts cortos, el golpe equivocado, no sé si es mal proceso, intentar jugar 18 hoyos sólidos y bien, porque en el hoyo 11 ha sido un error bastante gordo. Es mucho pedir porque el campo está muy difícil. Ganar, malamente, a ver si puedo terminar este Open de España con buenos 18 hoyos, acercarme al 'Top 10'", añadió.

Por otro lado, el exnúmero uno del mundo deseó suerte al debutante profesional Ángel Ayora, y al resto de la 'Armada'. "Talento suficiente tiene, a cualquier español le puedo decir que jueguen por sí mismos, no por el público. Fácil no es. El apoyo es incondicional, una pena que no salgan las cosas, es muy divertido cuando va bien pero es casi doloroso cuando no va bien", afirmó.

Rahm encontró consuelo en su familia, con su hijo Kepa en brazos, aunque a veces la presión pueda estar esperando en casa. "Cada vez que termino una vuelta, o cuando viajo y tengo tres semanas fuera le digo 'a ver si puedo ganar un torneo', y cada vez que vengo de entrenar o de cualquier cosa me pregunta 'has ganado un trofeo'. Este año ha sido duro que me pregunte tanto, porque no ha llegado nada individual", terminó.