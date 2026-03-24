Jon Uriarte, sobre las amenazas sufridas: "Me lleva a épocas muy duras que hemos vivido en Euskadi hace años"

Archivo - El presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, a su llegada a una comida oficial antes del partido de Copa del Rey, a 7 de febrero de 2024, en Madrid (España). Los presidentes del Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid han mant - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha confesado este martes que no es "plato de buen gusto" que, "en más de una ocasión", hayan ido varias personas "medio encapuchadas" a su casa para amenazarle, así como en mitad de la calle, algo que ha comparado con otras épocas "muy duras" vividas en el pasado en Euskadi.

"No es plato de buen gusto para nadie que un grupo de personas, en más de una ocasión, hayan venido medio encapuchadas a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas, insultos y cartas amenazantes. Y no sólo eso, por la calle en Bilbao, se me han acercado en otro momento gente por detrás para recordarme esas visitas a casa. La verdad es que me lleva a épocas muy duras que hemos vivido en Euskadi hace años", afirmó el presidente del Athletic Club en la rueda de prensa en la que anunció la fecha de las próximas elecciones.

Uriarte restó drama a la situación: "Tampoco me voy a echar a llorar, mi vida sigue siendo igual, no he cambiado mis hábitos personales, pero la verdad es que no es plato de buen gusto. Vienes aquí, con toda la ilusión, a trabajar para algo que amas, como es el Athletic, con unos sacrificios brutales, y creo que algo así nos de recibo".

En cuanto al proceso electoral, el actual presidente del Athletic Club señaló que el que haya otro candidato tiene "cosas positivas y negativas". "La positiva es que da alternativas a los socios a poder elegir las personas que van a gestionar el club en los siguientes cuatro años. A todo el mundo le gusta", apuntó.

El máximo mandatario rojiblanco subrayó que las candidaturas que nos presentan sacan lo mejor de ellos mismos en búsqueda de ideas, cosas buenas que aportar al club, aunque explicó que si las elecciones están mal llevadas "tiene un efecto negativo en el club". "Genera división, puede llegar a generar conflicto, guerras, como se han dado en otros procesos electorales", matizó.

Por último, Uriarte analizó el estado de salud del club, que describe como "muy bueno", con un patrimonio "súper sólido" y "sin deudas", con una cuenta de pérdidas y una cuenta de resultados que está "en verde". "Relativo al Área Deportiva, creo que las dos primeras plantillas, tanto la del masculino como la del femenino, tiene un talento impresionante, nos encontramos ante dos equipos que creo que son muy potentes", concluyó.