Jon Uriarte oficializa su candidatura a la presidencia del Athletic

Archivo - El presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, a su llegada a una comida oficial antes del partido de Copa del Rey, a 7 de febrero de 2024, en Madrid (España). Los presidentes del Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid han mant - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Athletic Club Jon Uriarte ha presentado este lunes oficialmente su candidatura a las próximas elecciones a la presidencia y Junta Directiva del Athletic Club con el objetivo de hacer un Athletic "mucho más grande" en el ámbito "deportivo, económico y social" pero siendo fiel a "sus valores, su filosofía y su estilo".

"Venimos aquí cuatro años después con humildad, con autocrítica, pero con la misma ambición, hacer un Athletic que sea mucho más grande, que vaya por todas, no sólo en el ámbito deportivo sino también en lo económico y en lo social. Siempre fiel a sus valores, a su filosofía y a su estilo", afirmó el candidato a la presidencia del Athletic Club y último máximo mandatario del club en un vídeo publicado en redes.

Uriarte defendió que hace cuatro años llegaron al Athletic "cargados de ilusión" y la mantienen intacta para seguir remando a favor del Athletic "con el conocimiento y la experiencia" que han adquirido. "Por eso nos volvemos a presentar a las elecciones de Athletic y os pedimos vuestro aval, para poder seguir sumando por el club y dando esos aciertos que hemos tenido, y por supuesto, corrigiendo las decisiones que hemos podido tomar mal", añadió.

El bilbaíno confesó que cuando llegaron al Athletic las cuentas les daban "vértigo" pero que en los últimos cuatro años han conseguido "darle la vuelta". "Ahora tenemos un club con un balance sólido, con dinero en el banco, sin deudas y con varios años seguidos de superávit. Pero pensamos que hay que seguir en esa línea para poder optar a las mayores cotas a nivel deportivo", instó.

Hasta el momento, Jon Uriarte es el único candidato a las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del Athletic Club, que se celebrarían el próximo 8 de mayo. Aun así, las personas aspirantes a presidente puede realizar los trámites para la obtención de avales hasta el 9 de abril, cuando se abrirá el plazo que expirará el 18 del mismo mes, para la presentación formal y completa de las candidaturas.