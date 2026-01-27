Jonas Vingegaard resulta ileso tras una caída durante un entrenamiento en Málaga

Archivo - El ciclista danés Jonas Vingegaard en un entrenamiento con el Team Visma | Lease a Bike - BRAM BERKIEN / TEAM VISMA | LEASE A BIKE - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard sufrió una caída el pasado lunes mientras entrenaba en la provincia de Málaga, aunque no sufrió heridas de gravedad y se encuentra en buen estado, según informó este martes su equipo, el Team Visma | Lease a Bike.

"Jonas Vingegaard se cayó durante un entrenamiento el lunes. Afortunadamente, está bien y no sufrió ninguna lesión seria", señaló la formación neerlandesa en un comunicado, en el que quiso trasladar un mensaje de tranquilidad sobre el estado de su corredor.

El equipo aprovechó el incidente para lanzar un llamamiento general a la prudencia en carretera, apelando a la convivencia y la seguridad durante los entrenamientos. "Como equipo, nos gustaría instar a los aficionados que salen en bicicleta a priorizar siempre la seguridad. Por el bienestar propio y el de los demás, rogamos que se permita a los corredores entrenar y se les dé el mayor espacio y tranquilidad posibles", añadió.

La caída se produjo durante una sesión de preparación del doble ganador del Tour de Francia en el sur de España y, aunque se produjo tras coincidir con otro ciclista en ruta, el equipo no ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias concretas del incidente.

Un usuario de la plataforma Strava aseguró haber coincidido con Vingegaard durante ese entrenamiento y explicó en una publicación que la caída se produjo en un descenso, cuando el ciclista danés intentaba aumentar el ritmo tras adelantarle, momento en el que acabó en el suelo. Según su relato, el propio usuario se detuvo después para comprobar el estado del corredor, que, siempre según esa versión difundida en redes sociales, se mostró molesto con él por haberle seguido durante la bajada.