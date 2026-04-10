Jonathan Castroviejo participará en la Titan Desert con el equipo KH-7

El ciclista español Jonathan Castroviejo. - KH-7

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Jonathan Castroviejo, profesional entre 2008 y 2025, participará en la Skoda Titan Desert Morocco 2026 con el equipo KH-7, la que será su primera Titan tras una reconocida trayectoria en el ciclismo internacional, donde destacó especialmente como especialista en contrarreloj y como pieza clave en algunos de los equipos más potentes del WorldTour.

Campeón de Europa de contrarreloj y múltiple campeón de España en la disciplina, Jonathan Castroviejo fue además gregario en grandes vueltas, aportando solidez, experiencia y capacidad de trabajo en equipo al más alto nivel.

Su participación en la Skoda Titan Desert Morocco 2026 supone un nuevo reto deportivo en un escenario radicalmente distinto al de la carretera: el desierto marroquí, donde la navegación, la resistencia y la gestión del esfuerzo marcan la diferencia.

"Me ha animado a hacer la Titan Desert por vivir una experiencia totalmente diferente a lo que venía acostumbrado. Gestionarse uno mismo, las distancias, las temperaturas, ver un país diferente y conocer otra cultura", explicó el propio Castroviejo, que reconoce que el cambio de escenario será total.

Su llegada refuerza a un equipo KH-7, que volverá a ser el más numeroso de la carrera con más de 50 integrantes. Será uno de los líderes del equipo en una lucha por la victoria que no podrá repetir Andrey Amador, ya que el costarricense se está recuperando de un accidente que sufrió cuando mientras entrenaba con la selección nacional de su país.