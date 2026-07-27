Jonathan Dubasin, nuevo jugador de CA Osasuna hasta 2030

Archivo - April 25, 2025, Cadiz, Andalucia, Spain: Cadiz, Spain, March 25th 2025 Zaldua (N2) runs for the ball hold by Dubasin (N17) during the Liga Hypermotion (segunda división) game between Cádiz and Sporting de Gijón at Estadio Nuevo Mirandilla (Carra - Europa Press/Contacto/Andres Lopez Sheridan

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista hispano-belga Jonathan Dubasin jugará las próximas cuatro temporadas en el CA Osasuna, después de que el club navarro haya abonado cuatro millones al Real Sporting de Gijón para cerrar su traspaso, según ha informado este lunes la entidad 'rojilla' en un comunicado.

El Real Sporting de Gijón, además de ingresar cuatro millones por el traspaso, podrá recibir cantidades variables en función de si CA Osasuna logra la permanencia en LaLiga EA Sports. También, conserva un porcentaje de la plusvalía en caso de una futura venta de Dubasin, cuya cláusula de rescisión es de 40 millones de euros.

"Jonathan Dubasin es un futbolista ofensivo con una gran capacidad para atacar el espacio debido a su velocidad y movilidad. Sin embargo, durante toda su carrera ha demostrado su polivalencia para poder ser alineado en todas las posiciones del ataque, tanto en banda derecha como delantero, segundo delantero o incluso actuar en la banda izquierda", valoró CA Osasuna sobre el futbolista en el comunicado.

El extremo derecho disputó 77 partidos oficiales con el conjunto asturiano en los que marcó 25 goles y repartió 13 asistencias entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey durante sus dos temporadas en el club. Además, anteriormente militó en el Albacete Balompié, la UD Logroñés, UE Llagostera, el Real Oviedo y FC Basilea de Suiza.

"Ahora, Dubasin se suma al proyecto de Luis Miguel Ramis para reforzar el extremo derecho del ataque y ofrecer, con su velocidad y movilidad, más alternativas al técnico, Ramis. El futbolista se incorporará esta tarde al viaje a Norwich (Inglaterra) con el equipo, donde Osasuna realizará un stage de pretemporada. La presentación del futbolista se hará a la vuelta del viaje a Inglaterra", informó el club.